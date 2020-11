Ce classement où se mêlent des stars de tous les continents, des Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par la France, le Brésil, l’Australie et la Chine, fait déjà polémique par ses omissions.

Le prestigieux New York Times a dévoilé cette semaine son classement des vingt-cinq meilleurs acteurs et actrices du XXIe siècle. Un classement où se mêlent des stars de tous les continents, des Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par la France, le Brésil, l’Australie et la Chine – et qui fait déjà polémique par ses omissions.

Denzel Washington, qui a marqué ces dernières années avec ses rôles dans Training Day (2001), Inside Man (2006), American Gangster (2007) ou encore Flight (2012), a été sacré meilleur acteur du XXIe siècle par le quotidien américain.

Son charisme indéniable à l’écran, qui lui permet de transcender la moins œuvre mineure, en fait un comédien essentiel, estime le critique A.O. Scott, co-auteur de ce classement: “C’est un géant qui est aussi un artisan subtil et sensible, avec une formation théâtrale à l’ancienne et la présence éclatante d’une star de cinéma.” “Comme toutes les stars, le jeu de Washington semble inextricable de son charisme”, ajoute sa consœur Manohla Dargis.

Isabelle Huppert, qui a impressionné critiques et spectateurs dans La Pianiste (2001), Huit femmes (2002) ou encore Elle (2016), décroche la seconde place du classement. Elle est suivie à la troisième position par Daniel Day-Lewis (Gangs of New York, There Will Be Blood, Phantom Thread) et à la quatrième par Keanu Reeves. Un choix qui a pu étonner, tant le comédien, héros de Matrix et John Wick, a été critiqué pendant des années pour son jeu assez transparent. “Pouvez-vous citer un film qui n’ait pas été amélioré par sa seule présence?”, demande A.O. Scott.

L’absence remarquée de Leonardo DiCaprio

Le reste du top 10 est composé de Nicole Kidman (Les Autres, The Hours, Big Little Lies), Song Kang-ho (Parasite), Toni Servillo (La Grande Bellezza), Zhao Tao (A Touch of Sin). Viola Davis (How to Get Away with Murder) et Saoirse Ronan (Ladybird). Tilda Swinton (13), Oscar Isaac (14), Michael B. Jordan (15), Catherine Deneuve (21), Melissa McCarthy (22) et Gael García Bernal (25) complètent également ce classement. Encore auréolé du succès de Joker il y un an, le très intense Joaquin Phoenix décroche seulement la douzième place, au grand dam de ses fans.

Subjectif, comme tout classement, celui du New York Times surprend en allant à rebours des attentes. Leonardo DiCaprio, souvent considéré comme un des meilleurs acteurs de notre époque grâce à ses impressionnantes prestations dans Aviator, Le Loup de Wall Street ou The Revenant, brille par son absence. Meryl Street et Cate Blanchett n’ont également pas été retenue

