Journaliste dans l’âme, Mme Doucouré est aussi une professionnelle bien connue sur le terrain de la communication. C’est avec sa Maitrise en Lettres françaises obtenue en Algérie en 1994 qu’Aïssata Cheick Sylla a suivi un cycle sur le journalisme radio à l’Ecole de Journalisme de Lille et une formation pratique à RFI (France) sur le «Perfectionnement au Journalisme radio».

Une dizaine d’années de reportages, de présentation de journal et d’émissions hebdomadaires, dont «Echos des femmes» et «Bonjour docteur» au grand bonheur des auditeurs de la radio Klédu, autant d’années de collaboration avec «Nyéleni» le magazine de la femme, ont enrichi l’expérience et le carnet d’adresses de la jeune journaliste. Des atouts précieux mis en exergue, par une formation professionnelle pour entamer en 2004 sa carrière de communicatrice. Elle fit son baptême de feu au ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Puis s’ouvrit devant elle le monde des ONG.

Et dans les différentes structures où elle est passée, Mme Aïssata Cheick Sylla a révolutionné la communication avec sa touche personnelle dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan stratégique de communication. Les Projets Mali Finance, Trade Mali et PRODEPAM (USAID) l’ont recrutée en qualité de spécialiste Communication / Genre. Après un premier comeback en 2007 dans la communication gouvernementale, au niveau du ministère de l’Elevage et de la Pêche elle endosse en juillet 2011, la robe de Spécialiste en Communication du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM) suite à un concours de la Banque Mondiale.

Fidèle dans ses relations, elle laisse ses avantages et quitte cette ONG pour répondre à l’appel de la Patrie en signant son deuxième come-back en septembre 2013, au Cabinet du Ministère de l’Artisanat et du Tourisme avec Mme Berthé Aïssata Bengaly. En mars 2015, la voici de nouveau au ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille !

Retenue à l’issue d’un test de recrutement, elle continue son parcours professionnel en tant que Gestionnaire Communication – Documentation au Projet USAID / Services de Santé à Grand Impact (SSGI), exécuté par Save the Children.

L’ancienne élève de la Série Sciences Humaines terminales du Lycée de Nioro du Sahel pose ses valises en janvier 2018 au Projet USAID/Mali SIRA en qualité de chargée de Communication. Les actions de communication qu’elle a eu à initier ont tellement donné une grande visibilité à ce projet que les responsables ont greffé à ses tâches le Partenariat Public Privé afin de financer des bibliothèques communautaires.

Après Sira, Mme Aïssata Cheick Sylla a été recrutée comme Conseillère en Communication et Plaidoyer au Projet Voix et Leadership des femmes au Mali (VLF MUSOYA) de l’ONG CECI Canada jusqu’à sa nomination comme Cheffe de Cabinet au ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable. En effet, le choix porté sur elle par Mme Bernadette Kéita pour diriger son cabinet n’est point le fait du hasard. Car notre consœur dispose d’une somme d’expériences acquises dans les départements ministériels et les Projets de développement. C’est une femme de terrain, une journaliste chevronnée doublée d’une grande communicatrice, loyale dans le travail et fidèle dans l’amitié.

Consultante en Communication / Genre de nombreux Cabinets et Organismes (WINROCK, LEFAS, CCRDD, etc.), elle est par ailleurs militante de plusieurs associations, dont l’Association des Journalistes pour la Promotion du Professionnalisme (AJPP), l’Union Nationale des Journalistes du Mali (UNAJOM), l’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest (UJAO), l’Union de la Presse Francophone (UPF), l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication (APAC/Mali) l’Association des Communicateurs en Santé (ACS) et l’Association des Anciens Elèves, Etudiants et Stagiaires du Mali en Algérie.

Actuellement Chargée de Mobilisation du Secteur privé et de la Communication au Programme USAID Doniya Taabolo, au compte de Education Development Center (EDC), Mme Aïssata Cheick Sylla ne se départit jamais de son sourire. Toujours à l’écoute des autres, est aussi une véritable force de propositions. Des qualités qui n’ont échappé ni à ses confrères, ni aux plus hautes autorités. C’est pourquoi elle a reçu, en 2005, un Diplôme de reconnaissance du Mérite de l’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest (UJAO) et de l’Union Nationale des Journalistes du Mali (UNAJOM) pour avoir contribué à faire du journalisme un métier noble. L’Association Journac, qui célèbre la femme journaliste à travers son Prix Nyéleni, lui a décerné une Attestation de reconnaissance. En 2015, elle a reçu la Distinction de la Médaille du Mérite national avec Effigie abeille et depuis 2021, elle est Chevalier de l’ordre national du Mali.

L’actuelle Présidente du Comité Consultatif de l’ONG canadienne Radios Rurales Internationales au Mali a remporté plusieurs prix avec ses productions, dont en :

2002 : 1er Prix Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) sur l’exclusion et la stigmatisation envers les Personnes vivant avec le VIH/SIDA.

2002 : Prix Spécial de la Femme UNICEF/Fonds de Solidarité National sur les Femmes Fistuleuses.

2002 : 1er Prix de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)/Ministère de la Santé sur le Tabagisme au Mali.

1998 : 1er Prix National de production radiophonique «Thierno Ahmed Thiam» sur l’Avortement provoqué clandestin des Jeunes Filles.

Chiaka Doumbia

