Cadre émérite et militante engagée Mme Lansry a occupé des hautes fonctions. Elle a été conseillère technique chargée des Questions du développement et de la communication au Secrétariat d’Etat à la Promotion féminine et à l’action sociale. Ensuite présidente du Comité de pilotage chargé de produire les avant-projets de textes dans la perspective de l’élaboration de la Loi d’orientation agricole. Et elle a dirigé le Commissariat de Sécurité alimentaire. Voici en quelques lignes son portrait

Née le 4 septembre 1952 à Tombouctou, elle est titulaire du Diplôme d’Ingénieur en sciences appliquées (spécialité Elevage) obtenu à l’IPR de Katibougou en 1980. L’année suivante, elle décroche un DEA en Aménagement pastoral intégré au Sahel. En 1988, elle obtient un Master of Science en Reproduction animale (Southern Illinois University à Carbonale aux USA) lui permettant d’être une praticienne de la Zootechnie rurale. Au plan professionnel, Mme Lansry Nana Yaya Haïdara a notamment servi à l’Office malien du Bétail et de la Viande (Ombevi), 1984-1988 puis de 1989 à 1991. Elle devient ensuite conseillère technique chargée des Questions du développement et de la communication au Secrétariat d’Etat à la Promotion féminine et à l’action sociale de 1991 à 1992. Par la suite, elle est affectée au ministère de Développement où elle occupe plusieurs postes, notamment au sein de la Cellule de planification et de la statistique, de 1992 à 2002. Après avoir été coordinatrice adjointe de la campagne présidentielle du candidat ATT, elle est devenue de 2002 à 2004 conseillère technique et chef de la Cellule des Infrastructures et Filières agricoles (CIFA) à la Présidence de la République.

A ce titre, le président ATT l’a désignée présidente du Comité de pilotage chargé de produire les avant-projets de textes dans la perspective de l’élaboration de la Loi d’orientation agricole (LOA) adoptée le 05 septembre 2006 Loi N°06-045). En mai 2004, à la création du Commissariat à la Sécurité alimentaire (rattaché à la Présidence de la République), Mme Lansry Nana Yaya Haïdara est nommée pour la diriger. puis sont rattachés plusieurs services, programmes et projets dont l’OPAM (Office des produits agricoles du Mali), le PAM (Programme alimentaire mondial), ainsi que le Système d’alerte précoce (SAP). Depuis juillet 2008, le commissaire à la Sécurité alimentaire a rang de ministre. Mme Lansry Nana Yaya Haïdara quitte ce poste le 03 juin 2011.

En définitive, Mme Lansry Nana Yaya Haïdara est une femme engagée pour le développement de l’Agriculture et la lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali

Oumou SISSOKO

