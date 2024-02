Ils sont 369 dont 56 personnel féminin prêtent désormais à servir la Nation, avec les épaulettes de Commissaire de police. Ils sont de la 19ème Promotion des Elèves Commissaires de Police baptisée Feu Lieutenant-colonel Tièkoro Bagayoko. Leur cérémonie de sortie a eu lieu le jeudi 15 février à l’Ecole Nationale de Police ‘’Amadou Touré dit Ghandi’’, sous l’égide du Président de la Transition, Chef l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.

Y ont pris part aussi à cette cérémonie, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), le Contrôleur Général de Brigade Soulaïmane Traoré, des Présidents d’Institutions de la République, des Membres du Gouvernement et du Conseil National de Transition et des autorités militaires.

Au cours de la cérémonie, les nouveaux commissaires ont été dotés de leurs épaulettes et sabres qui sont les symboles du Commandement et de la Galanterie des Officiers des différentes Forces de Défense et de Sécurité. Ensuite, ces Commissaires ont juré d’obéir à la loi dans l’exercice de leur fonction et d’éviter des agissements à ternir l’image de ce corps.

Par ailleurs, Emmanuel Kodio a été le major de cette promotion avec une moyenne de 16,88 sur 20, et Sira Témé a été celle des personnels féminins.

Cet évènement si significatif a été marqué par des interventions. Après le mot de bienvenue du Directeur de l’Ecole Nationale de Police, le Commissaire Principal Sory Ibrahim Sidibé et l’intervention du Directeur du Centre de Formation Spéciale, Commissaire Principal Issa Fomba, ce fut le tour au DG de la Police Nationale, le Contrôleur Général de Brigade Soulaïmane Traoré de prendre la parole.

Dans son adresse, le DGPN Traoré a exprimé aux plus Hautes Autorités toute sa reconnaissance pour le choix de baptiser cette promotion au nom de Feu Lieutenant-colonel Tièkoro Bagayoko. Lequel était un officier valeureux qui a dirigé la Police Nationale pendant 10 ans. « Une durée jamais égalée à ce jour » a-t-il signifié.Ce choix, hautement symbolique en faveur de l’Officier Militaire, dit-il, honore la Police Nationale et offre l’occasion de rendre hommage à un grand serviteur de l’Etat qui a consacré toute sa vie à l’institution policière, en la marquant durablement de tout son empreint .

Tièkoro Bagayoko à l’origine de la création de plusieurs structures opérationnelles de la Police Nationale

Le Contrôleur Général de Brigade Soulaïmane Traoré d’affirmer que Feu Lieutenant-colonel Tièkoro Bagayoko est à l’origine de la création de plusieurs structures opérationnelles de la Police Nationale. A savoir l’Ecole Nationale de Police, la Brigade d’Investigation Criminelle, la Direction des Renseignements Généraux et la Brigade Financière. « Le Lieutenant-Colonel Tièkoro Bagayoko était un homme doté d’un sens de l’écoute et d’une grande réactivité, il avait l’amour de son métier et le goût des responsabilités. En le choisissant aujourd’hui comme parrain de cette promotion, nos plus Hautes Autorités ont voulu distinguer un serviteur illustre de notre administration et faire en sorte que les générations actuelles et futures n’oublient pas ce personnage digne d’entrer dans l’histoire de notre grande Institution» a-t-il magnifié.

Au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta de rendre hommage, à son tour, au parrain de la 19ème Promotion des Elèves Commissaires de Police en disant qu’il a été l’un des bâtisseurs de la Police Nationale du Mali et retient de lui un Officier valeureux, intègre et loyal. Aux nouveaux commissaires, il leur a demandé de respecter leur serment d’Officiers, de prendre soin de leurs subordonnés et surtout de la population malienne. De même, épouser les valeurs cardinales de Feu Lieutenant-colonel Tièkoro Bagayoko notamment l’intégrité, le patriotisme et le don de soi. « Avec cet effectif, cela va donner une bouffée d’oxygène aux Forces de Défense et de Sécurité déjà engagées sur l’ensemble du Territoire National… » a rassuré le Président Goïta tout en remerciant le peuple du Mali pour le soutien qu’il juge patriotique aux FAMa. En plus de leur résilience et patience.

Mariam Sissoko

