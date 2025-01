La réunion des Directeurs Généraux de la Police des pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES) a débuté, le jeudi 30 janvier 2025, au Grand hôtel de Bamako. C’était sous la présidence du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, en présence du Directeur Général de la Police Nationale du Niger, le Commissaire Général de Police Assahaba EBANKAWEL, du Directeur Général de la Police Nationale du Burkina Faso, l’Inspecteur Général DARGA W Alexandre et du Directeur Général de la Police Nationale du Mali, Commissaire Général de Brigade Soulaïmane TRAORE.

Cette réunion a été organisée dans le cadre de la mutualisation des efforts des policiers des pays membres de ladite confédération afin de lutter efficacement contre la criminalité dans ces pays respectifs.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine a mis l’accent sur les enjeux et les défis auxquels font face nos pays dans la construction de l’espace AES. A ses dires, les 3 pays doivent faire face à ces défis dans le but de répondre aux attentes des populations. Selon lui, l’impression que le crime organisé donne, d’être toujours en avance sur les Forces de Défense et de Sécurité n’est qu’une question de temps avant que les criminels ne payent. Il a dit que ces criminels finissent toujours par tomber, soit par excès de confiance, soit par cupidité. « Dans notre travail quotidien, la coopération entre les services de police et l’échange d’informations est la clé du succès dans la guerre contre la criminalité transfrontalière » a-t-il martelé. Le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine a évoqué les attentes des autorités à l’endroit des participants à la réunion. Il a aussi rappelé les menaces auxquelles ces 3 pays sont confrontés durant une bonne décennie. Selon lui, la cybercriminalité a pris de l’ampleur grâce à l’utilisation de la technologie. Il a ainsi exhorté les policiers de l’espace AES à se doter des outils technologiques pour une meilleure performance. Il s’est enfin dit convaincu que des propositions concrètes et pertinentes seront faites pour mieux sécuriser nos villes.

Le Directeur Général de la Police du Niger, le Commissaire de Police Assahaba EBANKAWEL a affirmé que le Ministre de l’Intérieur du Mali a balayé le chemin et donné les orientations à suivre. ce qui est une bonne chose pour une première fois. Car ajoute-t-il, cela permet de renforcer les liens, de se rapprocher et de regarder dans la même direction pour l’atteinte des objectifs fixés. « Les questions majeures sont la sécurité transfrontalière, l’échange des renseignements, le renforcement des capacités, la mutualisation des moyens humains et matériels permettant de faire face aux défis des pays membres de l’AES » a-t-il souligné.

Pour sa part, le Directeur Général de Police du Burkina Faso, l’Inspecteur DARGA W Alexandre, il a souligné que la manifestation de la volonté des plus hautes autorités de sécuriser les territoires de la Confédération des Etats du Sahel demeure ce qu’on retient de cette rencontre.

Sgt Yacouba TRAORE

Source : Fama

