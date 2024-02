En reconnaissance des efforts de sécurisation des personnes et leurs biens sur toute l’étendue du territoire national et particulièrement, la diminution des accidents et des agressions lors du soir du réveillon consécutif au déploiement d’un dispositif sécuritaire maitrisé, le Baromètre du Mali, a décerné, ce jeudi 22 février 2024, une attestation de “Super Baromètre” et un “Ciwara” au directeur général de la police nationale, le commissaire-général de brigade Soulaïmane Traoré.

Cette distinction de catégorie “Super Baromètre” remise par une équipe dudit Instrument de magnificence des acteurs de développement, dirigée par son coordonnateur Cheick Oumar Soumano, s’est tenue dans les locaux de la direction générale de la police nationale. Le coordonnateur du Baromètre, M. Soumano, a félicité le commissaire-général de brigade Soulaïmane Traoré, patron de la police nationale, pour ses efforts inlassables consentis et pour son engagement constant et sans faille pour la sécurisation des personnes et des biens, et de ses multiples actions réalisées au grand bonheur du peuple, d’où l’objet de sa rétention par leur Instrument de magnificence.

Se réjouissant de cette reconnaissance, le premier responsable de la police nationale, le commissaire-général de brigade de police Soulaïmane Traoré, a remercié toute l’équipe du Baromètre pour cette deuxième distinction, qu’il a dédiée à l’ensemble des Forces sécurité, avant de les inviter à redoubler les efforts afin de relever le défi sécuritaire.

Pour le DGPN, cette distinction est un privilège mais, en même temps, un défi pour mieux servir la nation, en persévérant dans l’effort. Pour terminer, le DGPN Traoré a vivement remercié les plus hautes autorités de la Transition pour leurs multiples efforts consentis pour la patrie.

Sur les instructions du directeur général de la police nationale, son adjoint a reçu le trophée “Ciwara” pour le dédier à l’ensemble du personnel de la police nationale.

Com’ DGPN

Commentaires via Facebook :