Après la mise à l’écart de Choguel Maiga de la présidence du M5-RFP par une tendance du M5-RFP, l’imam Oumarou Diarra a-t-il le punch nécessaire pour démontrer ses compétences en matière de leadership et de gestion de conflits et rassembler les différentes tendances au sein du mouvement ? C’est là toute la question dont certains se posent.

La semaine dernière, le président par intérim du comité stratégique du M5-RFP, Oumarou Diarra a adressé une correspondance au ministre de l’Administration territoriale l’informant du changement de personne intervenu à la tête de leur mouvement. La lettre précise que Choguel Maiga est remplacé par Oumarou Diarra à la tête du M5-RFP. En attendant la réponse des autorités, le comité stratégique continue de se réunir autour de « l’imam du boulevard de l’indépendance ».

Le désormais président du comité stratégique a les faveurs des 7 entités sur les 12 qui composent le comité stratégique.

Même s’il est difficile de prédire si l’imam Oumarou Diarra serait un bon président, car cela dépend de nombreux facteurs, notamment ses compétences en leadership, sa capacité à rassembler et à gouverner de manière efficace, ainsi que la façon dont il répondrait aux défis spécifiques auxquels le M5-RFP est confronté. En tant qu’imam, il pourrait apporter une perspective morale et religieuse à la gestion clanique du M5-RFP sous Choguel. Mais, cela ne garantit pas nécessairement qu’il soit un leader politique efficace. Toutefois sa capacité à gérer les crises au sein du M5-RFP et à mobiliser un large soutien des autres associations pourrait être un indicateur de son potentiel en tant que président.

« La capacité de l’Imam Oumarou Diarra à être un rassembleur des différentes tendances au sein du M5-RFP dépendra de sa capacité à instaurer un dialogue ouvert et inclusif, à écouter les préoccupations de tous les membres et à travailler vers des solutions consensuelles. En tant que figure religieuse respectée, il pourrait bénéficier d’une certaine crédibilité et être perçu comme un médiateur impartial. Cependant, la résolution des tensions au sein du M5-RFP nécessitera également la volonté des différents acteurs de faire des compromis et de rechercher l’unité au-delà de leurs différences. L’Imam Diarra devra donc démontrer ses compétences en matière de leadership et de gestion de conflits pour réussir à rassembler les différentes tendances au sein du mouvement », affirme plusieurs de ses camarades.

M Diarra

Commentaires via Facebook :