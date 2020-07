Assemblée nationale : Moussa Timbiné vient constater les dégâts

Des portes et fenêtres fracassées, des vitres brisées, des bureaux saccagés, des voitures calcinées, des mobiliers de bureau, des ordinateurs, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs et autres matériels emportés. Une scène de désolation que le président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, accompagné des membres du bureau et de certains députés, a constatée de visu hier plus de deux semaines après le passage des manifestants du M5-RFP à l’Hémicycle le 10 juillet dernier.

Depuis le saccage de l’institution, son accès avait été interdit aux gens y compris aux députés, le temps que les huissiers fassent un inventaire du matériel emporté. C’est après ce travail que Moussa Timbiné est venu hier au Parlement en compagnie d’autres députés. Il a commencé cette visite par son propre bureau dont la porte en vitre a été brisée et défoncée. Ici, un téléviseur et un ordinateur ont été emportés par les manifestants. Au secrétariat général, c’est la désolation totale.

Les portes ont été fracassées et tout a été emporté. Les bureaux des vice-présidents, des questeurs, des groupes parlementaires, des commissions de travail ont été aussi vandalisés et pillés. C’est le même triste scenario au niveau des bureaux des conseillers, du protocole, des chargés de mission, des salles Aoua Keïta et Mamadou Konaté, de la bibliothèque. La salle informatique où se trouve le serveur a également été vandalisée.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :