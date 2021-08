Bicéphalisme au sein du PRVM-Fasoko : La justice annule les deux congrès à l’origine de la crise

Le Tribunal de grande instance de la commune VI a rendu dans son audience du , mercredi dernier, son verdict sur la crise politique qui opposait le bureau présidé par Mamadou Oumar Sidibé et celui de Samba Coulibaly, tous membres du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-FASOKO).

– maliweb.net- Vers une fin de la crise politique au sein PRVM-FASOKO suite au verdict du Tribunal de Grande instance de la commune VI de Bamako. Un an durant, les deux présidents issus de deux congrès différents se disputaient la légitimité de la présidence du parti. Le premier, Mamadou Oumar Sidibé, s’était fait élu président au terme d’un congrès extraordinaire tenu le 26 décembre 2020. Trois mois plus tard, le second, Samba Coulibaly, contestant la légitimité de ce congrès qu’il a qualifié de violation des textes du parti, a également convoqué un autre le 27 février 2021, qui l’avait mis à la tête du parti. De quoi créer du coup deux tendances politiques qui réclamaient tous la légitimité auprès des autorités maliennes.

Le mercredi 4 août dernier, un verdict du tribunal de grande instance de la commune VI a tranché en rejetant la plainte introduite par Mamadou Oumar Sidibé contre Samba Coulibaly et son camp. Le même verdict a également décidé du rejet des sanctions disciplinaires que le camp Mamadou Oumar Sidibé avait infligé à leurs détracteurs évoquant un non-respect des textes du parti. Toujours sur ce conflit politique au sein du PRVM, le tribunal a annulé les congrès tenus respectivement du 26 décembre 2020 et du 27 février 2021.

Enfin, il a reconnu la légitimité du bureau issu du congrès le 2 avril 2016 présidé par Mamadou Oumar Sidibé. Ce qui condamne les parties belligérantes à revenir à la case de départ en abandonnant les différends pour travailler ensemble jusqu’au prochain congrès sous peine de se voir infliger des amendes. « Au fond : interdit aux membres des bureaux issus de ces deux congrès extraordinaires de se prévaloir la qualité de membre ou de dirigeant du parti sous astreinte 500 000FCFA par violation constatée », peut-on lire dans le verdict du tribunal.

Ousmane Chérif Haïdara en médiateur

Une source crédible constatée au sein du parti rapporte que ce verdict du tribunal de grande instance de la commune VI est celui des médiateurs commis dans cette crise politique au sein du parti. Il rejette d’ores et déjà un congrès avant les élections présidentielles et législatives du 27 février 2022. Par contre, il a indiqué que Mamadou Oumar Coulibaly et Samba Coulibaly devront se rencontrer très prochainement chez le chef des ançars, Ousmane Madani Haïdara, à sa demande. Cette rencontre de conciliabule devrait, selon notre source, aboutir à une gestion consensuelle du parti entre les deux camps jusqu’à la convocation d’un autre congrès.

En attendant que cette médiation aboutisse à un consensus, il nous revient toujours de source crédible que Samba Coulibaly et son camp sont, en plus de leur présence au PRVM, membre d’un parti politique dénommé ‘’Nouvel Espoir du Mali’’. Et ce parti serait en train de se préparer pour briguer la magistrature suprême lors de la présidentielle de 2022. De quoi annoncer un calme précaire au sein du PRVM.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :