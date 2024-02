Aux autorités algériennes, qui se sont adressées au «peuple frère» du Mali, en réponse aux communiqués 64 et 65 du gouvernement de la Transition du Mali. À ces autorités qui semblent ignorer sa popularité (gouvernement de la Transition) qui lui vient de la mise en œuvre des décisions prises lors des Assises nationales pour la refondation (ANR). À ces autorités qui font aussi fi des 3 principes que les nôtres n’ont cesse de rappeler à tous nos partenaires actuels comme potentiels. S’il y a une prédiction, faite par les autorités algériennes et concernant le Mali, qui est vraie, réaliste, c’est celle-ci : «Le Mali sera le tombeau de l’impérialisme» !

Sinon, pour moi citoyenne malienne à qui vous vous êtes adressés de manière peu conventionnelle et saupoudrée d’un soupçon de perfidie, toutes vos «prédictions» récentes ne sont que menaces, d’une part, et marque de mépris d’autre part. Nos autorités ont été claires, précises, concises et polies dans leurs communiqués. C’est pour ça que nous, le peuple qu’elles ont la responsabilité et l’honneur de diriger, les aime et le respecte. Vous savez, si les premiers dirigeants du Mali avaient su, qu’un jour des dirigeants algériens comprendraient la fraternité dans le sens que lui donne la France (notre colonisateur commun) envers ses colonies, elles auraient laissé l’Algérie vivre ou plutôt subir la dite fraternité. Celle-là même qui vous lie certainement aux «éléments subversifs» dénoncés par nos autorités que vous recevez en grande pompe chez vous.

Blablabla…

Vous pensez pouvoir nous endormir ? Nous hypnotiser ? Ah, oui, il y a bel et bien une fraternité entre nos peuples comme l’ont souligné nos autorités. Elle est exempte de condescendance et de mépris. D’ailleurs plus d’un Algérien, m’ont témoigné avoir appris énormément sur l’histoire de leur pays par nos papas maliens. Et vous savez quoi ? Par la force des choses, un jour ces forces saines arriveront au pouvoir tout simplement parce que les peuples en ont marre, partout dans le monde, des manipulateurs et autres bonimenteurs.

Certains Maliens, souvent mes aînés, ont manqué de sagesse…Hélas ! C’est l’une des brèches… En toute simplicité et fraternité !

KKS

