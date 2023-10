A vos plumes : Travailler pour un résultat autre que le «salaire»

Le travail ! Qu’est-ce ? De nos jours, pour de nombreuses personnes, travail et torture sont synonymes. Pourquoi travaillons-nous ? La réponse de nombreuses personnes est : pour gagner nos vies !

Eh oui, «gagner» sa vie ! Gagner son pain à la sueur de son front. Toutefois, trop souvent, en gagnant sa vie, on la perd. Pis, on se perd. Travailler doit mener à l’épanouissement, aussi bien celui de la société que de l’individu. Les résultats palpables, dans la société, étant la confiance, la propreté, bref l’accession à, ou la jouissance d’un environnement de vie sain.

Aussi, le travail doit-il mener l’individu à l’équilibre psychique et physique. Pour cela, on doit clairement déterminer pourquoi on travaille et choisir ou avoir la possibilité de choisir. Ainsi, on travaillera pour un résultat autre que le «salaire». Une rémunération qui doit être un véritable sujet d’innovation, de courage.

Trop souvent, des écarts de revenus trop importants existent. Ces écarts étant plus justifiés par la position et le titre que par une évaluation réelle du travail fourni et de ses résultats. Travailler plus pour gagner plus, cache fréquemment travailler plus pour faire gagner plus. Mon imaginaire me pousse à penser qu’il s’agit d’un héritage colonial.

Mieux, nous adhérons à et entretenons, sans poser de «questions gênantes», la manifestation la plus pernicieuse de l’esprit colonial qui est l’injustice profonde. Les «uns» et les «autres» ; les «bons», les «mauvais» ; «ceux qui ont tous les droits» ; «ceux qui n’ont que devoirs»… «Décents» n’est pas approprié pour qualifier les salaires futurs. Il faut qu’ils soient mirobolants, exponentiels pour tous. Oui, nous en avons les moyens. Il s’agit juste, encore une fois, d’une meilleure répartition de nos richesses et la prise en considération de la réalité.

Bon, je dois travailler…pour….payer mes charges !

Du love !

KKS

