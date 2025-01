Selon une publication sur X, la population ghanéenne «exprime sa volonté» contre la France lors d’une manifestation. C’est faux : il s’agit plutôt d’un rassemblement politique dans le cadre de l’élection présidentielle qui a porté au pouvoir John Dramani Mahama.

Dans une vidéo publiée sur X, une scène est présentée comme étant une manifestation contre la France au Ghana. Il s’agit, selon l’auteur, de la rupture diplomatique entre la France et le Ghana. En effet, la vidéo de 33 secondes est légendée : «GHANA : Enterrement de la France. Avec le nouveau régime qui vient de s’installer, la population a exprimé sa volonté. Et si on donnait un coup de pouce aux peuples ghanéen dans ce sens. Une opération en ANGLAIS et partager dans les groupes Facebook du GHANA.»

La vidéo a été publiée par le compte ‘’Ma Patrie Mon Combat’’, le 12 décembre 2024, et a fait plus de 37 300 vues. Elle donne à voir une foule en arrière-plan arborant des tee-shirts à l’effigie de John Dramani Mahama (vainqueur de l’élection du 7 décembre) et des hommes vêtus de tee-shirt blancs autour d’un homme torse nu transportant un cercueil. Dans leur dos, il est inscrit «SO NICE YOUTH WING, NDC, NATIONAL DEMOCRATIC CONGRESS» (Aile de la jeunesse si gentille, NDC, Congrès national démocratique). Sur le cercueil peint en bleu, blanc et rouge, est inscrit «RIP N.P.P» sur la largeur et «BYE BYE TO NPP IN TAMALE» sur sa longueur. La traduction de l’Anglais au Français donne respectivement «Repose en paix N.P.P (Nouveau parti patriotique, NDLR)» et «Au revoir au NPP à Tamalé».

Un rassemblement politique

BenbereVerif a pu retrouver la vidéo originale sur le compte Tik tok @suhuyin5. Elle a été publiée le 29 août 2024. En parcourant le profil, on peut constater que l’auteure de la vidéo a assisté à plusieurs rassemblements politiques en faveur du NDC.

Le parti NDC (National Democratic Congress) est dirigé par John Dramani Mahama, le nouveau président du Ghana. Quant au NPP (National Patriotic Party), il est le parti de l’ancien président ghanéen, Nana Addo Akuffo Addo Dankwa, représenté par son vice-président, Mahamudou Bawumia, candidat malheureux de l’élection présidentielle.

BenbereVerif a retrouvé d’autres vidéos similaires publiées par les comptes Tik tok medikal_thecreator, big fynn et rgcarrasco, qui procèdent tous à «l’enterrement» du NPP. Toutes ces vidéos ont été publiées au mois de septembre 2024, ce qui place la publication de ces vidéos dans un contexte électoral avant la tenue de la présidentielle de décembre dernier.

On peut noter une certaine similitude entre le drapeau français et celui du NPP. Ici, on peut voir une affiche électorale du candidat Mahamudu Bawumia du NPP. Au centre, le drapeau du parti, avec un éléphant au milieu.

Contexte

Cette vidéo a été publiée dans un contexte de campagne électorale au Ghana, en fin 2024. Les deux plus grands partis politiques du Ghana, le National Democratic Congress (NDC) et le New Patriotic Party (NPP) ont présenté leurs candidats à la présidentielle en décembre 2024. John Dramani Mahama, candidat du NDC, a officiellement prêté serment le 7 janvier 2025, marquant ainsi son retour au pouvoir après avoir précédemment occupé cette fonction de 2012 à 2017.

Ces images n’ont rien à voir avec une manifestation contre la présence française.

Par Oumar Sankaré

