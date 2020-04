C’est vrai que le coronavirus est bien réel , mais les cent quinze mille humains qui en sont déclarés morts n’avaient ils aucune autre maladie? Auraient-ils pu mourir d’une autre affection? L’euthanasie°n’est est pas une ; au pays Macronique , il s’agit du « confort des malades en fin de vie ».On ne joue pas à se faire peur et on n’a ni inventé ni surmédiatisé. Le monde n’est pas nouveau, on en a connu d’autres. Les deux guerres mondiales ne sont pas oubliées, Il y’a eu Hiroshima et Nagashaki, les américains se souviennent du Vietnam, l’holocauste des juifs a été une aberration, on ne sait comment le Rwanda a survécu , la traite des noirs reste une entaille dans les consciences ,les palestiniens et les arabes filent la récurrente guerre , la Syrie fait basculer le monde en deux blocs , la Libye est coupée en deux avec des conséquences dans la sous-région et , ….j’en passe .Avant et après ont sévit la peste,la tuberculose, la rougeole, le diabète, l e vih-sida , le paludisme et Ebola (ma tante disait ‘’Imbola’’ ). L’alcool, la drogue et la cigarette sont à coté . Ces calamités et ses vices font elles moins de victimes que Mr Covid ? Les statistiques peuvent être ‘’statiques’’ ou au goût du commanditaire. A qui profite le crime ? C’est désormais connu : autant que la guerre, toute crise a ses aspects économiques. Qui en tire profit ? En attendant de savoir; confinées, personne- contact ou pas, nous sommes mortifiées, et d’angoisse et de peur .Les incrédules sont peinards. Le Covid est anxiogène : bigrr ….plus de 40 degrés , mais on à froid….. dans le dos et dans la tête. On a pas assez de masque , c’est la pénurie de gel , les médecins se font rares , on n’a plus de cimetière , le semblable était suspect ,maintenant il faut l’ incinéré ,athée ou bouddhiste,protestant ou libre penseur ; récupéré la cendre, vite fait, sans trace . Souvenirs calcinés, mémoire partie en fumée. Les Chinois nous enverront probablement l’hôpital préfabriqué pour moins cher et si les Américains s’en tirent, ils nous revendront leurs morgues mobiles, mais le mur (côté Mexique et ailleurs) restera entre nous. Là-bas, en Italie, en Espagne et en France les migrants viendront à la rescousse, il faut des bras valides , mais pas seulement, qui va assurer le repeuplement ? Stressés ou pas, auteurs et victimes de l’Apocalypse ne finiront que cendre ou poussière. Aujourd’hui ou demain.

Moise TRAORE (0RTM)

