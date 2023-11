Les circonstances de la vie et les événements qui nous heurtent au quotidien, font que nous sommes tentés d’interagir avec la nature. En comparant le comportement d’un Occidental à celui d’un asiatique au combat, nous verrons que les deux ne réagissent pas de la même manière. Lorsque l’arbitre tape le gong dans un combat de lutte, le premier (l’Occidental) réagit très vite, en donnant des coups de tous les côtés. Son but est de marquer suffisamment l’esprit de son adversaire, pour le mettre à terre : attitude d’un héros. Quant au second (l’Asiatique), il ne donne pas directement des coups, après la sonnette. Il observe calmement l’adversaire, étudie de près ses et faits et gestes, puis bang, il cogne : attitude de stratège. Ce passage de l’héroïsme à la stratégie, est appelé l’intelligence émotionnelle, d’où le sujet de notre chronique du jour.

L’intelligence émotionnelle (IE) se définit par la capacité pour un individu, à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion qui lui est propre à distinguer et décoder une émotion chez l’autre. Cette forme d’intelligence va au-delà des capacités cognitives et intellectuelles traditionnelles. Chaque sujet possède huit formes d’intelligence, mais le degré par lequel chacun s’exprime chez chaque individu, varie. Nous avons ainsi :

L’intelligence logico-mathématique : Cette forme d’intelligence prône la logique. Les sujets qui l’ont, aiment analyser en profondeur et sont dotés d’un très bon sens de raisonnement. Comme qualités, ils possèdent la capacité de calculer et résolvent avec aisance les problèmes. Ce sont de grands scientifiques en général.

L’intelligence verbo-lingustique : les sujets disposant de ce type d’intelligence, sont éloquents. Bons orateurs, ils ont une très bonne capacité de jouer avec les mots, et plus globalement avec la langue pour exprimer ou saisir des idées complexes. Ce sont de grands chroniqueurs, journalistes, modérateurs etc.

L’intelligence musicale-rythmique : les sujets possédant cette forme d’intelligences, ont l’ouïe très développée. Ils sont sensibles aux sons, et aux structures rythmiques et musicales. Etant très émotifs, lorsqu’ils entendent de la musique ou le bruit des cordes musicales, leur intelligence leur permet de reconnaître des modèles musicaux, de les interpréter ou même d’en créer. Ce sont de grands artistes : pianistes, guitaristes, instrumentalistes, chanteurs ou compositeurs.

L’intelligence corporelle-kinesthésique : les sujets ayant cette forme d’intelligence, ont la capacité de s’exprimer, de s’affirmer à travers des mouvements et gestes. Egalement très éloquents, leurs idées sont matérialisées par des mouvements/gestes qui captivent l’attention de l’interlocuteur. Ce sont de parfaits comédiens, artistes, cinéastes, acteurs de films, slameurs etc…

L’intelligence visuelle-spatiale : Les sujets ayant cette forme d’intelligence, ont la capacité de représentation mentale et de visualisation d’une idée.

L’intelligence interpersonnelle : les sujets présentant cette forme d’intelligence, ont un lien très fort avec les autres, un rapport social très élevé. Sensibles aux émotions des autres, leur intelligence leur permet de percevoir les émotions et états d’âme de l’autre. Ce sont de grands psychologues, chefs d’entreprises paternalistes etc.

L’intelligence intrapersonnelle : les sujets ayant cette forme d’intelligence, puisent à l’intérieur d’eux, pour déterminer leurs forces et faiblesses, afin de créer une représentation de soi et fidèle à la réalité. Ils ont un caractère bien fort, quant à la gestion du stress.

L’intelligence naturaliste-écologiste : les sujets ayant cette forme d’intelligence, sont très connectés avec mère-nature. Passionnés de la faune et de la flore, ils sont de grands agriculteurs, jardiniers, protecteurs de l’environnement et de ce qui s’y rapporte, de tout ce qui les entoure.

L’intelligence émotionnelle et ses différentes formes définies, il est important de savoir comment reconnaître cette capacité humaine. Conceptualisée dans les années 1990 par les psychologues nord-américains, Peter Salovey et Jack Mayer, un haut quotient émotionnel est davantage habilité à : avoir une bonne conscience de soi, savoir identifier ses sentiments (la capacité de connaître ses émotions, ressentis et intuitions), exprimer ses besoins émotionnels, reconnaître l’état émotionnel des autres, et faire preuve d’empathie (avoir la capacité de se mettre à la place des autres).

Avoir conscience de ses émotions, permet d’influencer sa prise de décision et son rapport avec les autres. L’intelligence émotionnelle joue un rôle très important, en termes de choix dans notre comportement au quotidien, il est à ne pas négliger et, donc, à développer.

