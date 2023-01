Entre Nous : Rédevabilité, obligation de rendre compte et transparence

Le 19 janvier 2023, soit la veille de la fête de l’Armée, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a réceptionné un lot important d’aéronefs au profit des forces armées de défense et de sécurité à l’Aéroport international Président Modibo Kéïta. Cette réception qui s’ajoute à d’autres, témoigne des efforts et de la ferme volonté des autorités de la transition à doter le Mali d’outils de défense à la hauteur des enjeux de l’heure.

Dans son adresse à la nation à l’occasion du 20 janvier, le Colonel Goïta a souligné qu’il « est heureux de constater que les acquisitions des Forces de Défense et de Sécurité en deux ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes ».

Interrogé lors de son passage en avril 2022, devant le Conseil National de la Transition (CNT) sur les coûts d’achat des équipements militaires, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Dr Choguel Kokalla Maïga a déclaré que « les Maliens n’ont pas besoin de savoir combien on a acheté les équipements. Ils ont des armements qui marchent, qui les sécurisent, c’est l’essentiel. Les chiffres, c’est l’affaire des militaires ». En bon communicant politique, le chef du gouvernement dévie la question et la met dans le camp du Président de la Transition.

Dans un communiqué publié à l’occasion du nouvel an, en date du 5 janvier 2023 l’ancien Premier ministre, Moussa Mara a invité « ardemment les autorités de la transition à renforcer la transparence dans les rapports avec les usagers, avec les citoyens et avec le peuple malien ».

Selon lui, la communication sur les modalités et coûts d’acquisition des prestations, biens et équipements payés sur l’argent public (y compris en matière de défense) participe au renforcement de la qualité de la gouvernance. « Sur le plan de la gouvernance, les deux poumons de la rédevabilité que sont l’obligation de rendre compte et la transparence constituent des aspects importants pour construire un futur national prospère et durable. Il n’est jamais inutile de rappeler encore et toujours que le leadership n’est vertueux qu’avec l’adhésion des citoyens, des usagers et des peuples. Dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit, rendre compte de ses réussites et aussi de ses échecs, être transparent sur toute la chaine de la décision qu’on prend au nom de tous, sont les clés d’une adhésion au projet qu’on porte », a souligné Moussa Mara.

Combien les acquisitions coûtent au contribuable malien ? Sont-elles des dons du partenaire russe ? Quelle est leur qualité et durant combien d’années pourra-t-on les utiliser sans qu’elles ne soient réduites en un tas de ferrailles ? Un gouvernement qui a remis à la justice des dossiers de corruption dans l’achat des équipements militaires (ce qui a été salué au sein de l’opinion comme une ferme volonté politique de combattre la corruption et l’impunité) a l’obligation d’éclairer notre lanterne sur ces interrogations. Cela n’est pas un secret de défense mais une obligation de transparence. La rédevabilité doit être un axe central de la refondation. L’équipe de la transition a un devoir de transparence vis-à-vis de l’opinion publique.

Par Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :