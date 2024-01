Lettre à grand-père : 2024 et ses grands défis !

Oui cher grand-père, nous entamons une nouvelle année : l’année 2024, une année de défis et d’opportunités. Une année si riche, que personne ne réfléchit sur le Mali au-delà de 2024. Les rendez-vous sont nombreux et cruciaux. Une année d’opportunités mais aussi de grands défis. L’année 2024 ! Une année du grand carrefour définitif pour Mali.

Oui cher grand-père ! 2024, encore le réquisitoire du procureur général lors de l’investiture ne changerait pour le Mali. Les directives de la Sécurité d’Etat ne changeront pas. Le chef d’Etat-major adjoint, pardon le chef d’État-major général des Armées, présentera les mêmes doléances. Des laboratoires scientifiques, s’ils en existaient, allaient venir avec les mêmes doléances de 2012.

Oui grand-père ! Paix, sécurité, justice, éducation, santé et développement ! Les six maux maliens en six mots. Et les incontournables solutions : dialogue, décentralisation, démocratie et travail. Oui grand-père, les défis sont les mêmes, les solutions idem. Dialoguons ! Dialoguons ! Pour la paix et la réconciliation. Renforçons la justice et le développement contre l’insécurité.

Oui grand-père, le reste passe par le travail pour des institutions fortes, démocratiques et décentralisées. Mettons en place un pouvoir d’institution et non un pouvoir d’hommes. Les hommes sont si éphémères, si faibles. Et tout Etat bâti sur des hommes forts, s’est vu s’écrouler soit avec l’homme fort soit après l’homme fort. Seules les institutions résistent au temps et à la tentation.

Oui grand-père ! L’année 2024 s’annonce avec des opportunités fortes et à saisir. Ces opportunités seront mes vœux. Même si aujourd’hui, les meilleurs vœux pour le Mali sont les pires cauchemars de bon nombre de personnes au Mali et ailleurs. Mais, nous devrons faire ces vœux et qu’ils se réalisent dans paix, la cohésion et la stabilité.

Le premier vœu, cher grand-père, est que notre Armée reste unie jamais. Qu’elle reste sous un seul commandement et qu’elle soit républicaine et défenseuse que de la démocratie, du territoire nationale, des institutions et de la paix. Jamais d’hommes ! Qu’elle ne connaisse jamais de division ni de scission. Qu’elle reste unie et debout à jamais contre un ennemi commun. Amine !

Deuxième vœu, cher grand-père ! Deuxième vœu ! Je ne sais pas si je dois le dire mais c’est un vœu. Qu’Allah donne la force morale et psychologique aux autorités de la Transition d’accepter la réalité et de respecter les engagements. La force d’accepter pour le bien commun et d’appliquer le convenu. La force d’abord de ne pas se maintenir et de ne pas chercher à rester. Pour le Mali et la stabilité !

Troisième vœu, est que mes deux vœux se réalisent dans la paix, le dialogue, le consensus et la cohésion. Que l’année 2024 soit une année d’élections et non d’embargo. Que l’année 2024 soit une année de la victoire du bien sur le mal, de la paix sur la guerre, de la sécurité contre les banditismes pour le développement.

Bonne et heureuse année électorale ! A mardi pour ma 230e lettre. Amine !

Lettre de Koureichy

