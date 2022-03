Cher grand-père

Soutien à notre Armée ! Quand je regarde les télés, que je vois ces spots publicitaires et reportages sur notre armée nationale, j’ai mal, très mal. Des vidéos et des reportages réduisent nos soldats à des hommes qui doivent aller mourir sur le front. « Ils abandonnent leurs épouses, leurs parents et enfants… Ils donnent leur vie… ». Sommes-nous en train de soutenir notre armée ou de la détruire. Quand je vois tous ses manipulateurs, qui, pour donner des assises à leur illusion dans le cœur des populations et gagner leur pain, transforment notre armée en une victime et non de braves victorieux. Hélas ! Quelle ignorance !

Grand-père ! Avons-nous lu « la puissance de la pensée positive » ? « La force du mental », le mentalisme chez Hermès qui prône que tout est mental. Si oui, ne pouvons-nous pas conclure, qu’il faut mieux, de mettre plus d’attention à ce que tu fais penser à quelqu’un que plus ce que tu lui donnes à manger, pour sa santé et sa réussite. Alors, à quoi faisons-nous penser notre armée avec ces vidéos émotives et négatives ? Un soldat qui tombe, des veuves mères et épouses qui crient et des orphelins qui pleurent. Quelle pensée transmettons-nous à nos militaires ? Des victimes ou des libérateurs ?

Oui grand-père sans être un spécialiste de la guerre ou de l’art de remporter les victoires mais je sais que le mental joue les 80 % de la victoire dans un combat et le terrain réalise le reste. Nous débutons notre victoire au moment où nous commençons à y croire. Une armée n’est pas que des armes encore moins des partenaires, une armée c’est aussi la psychologie qui anime ses soldats. La morale qui fait dresser leur colonne vertébrale et la pensée qui fait supplanter leur tête leurs épaules. Nous ne devons jamais peindre l’avenir de nos soldats à des jeunes qui doivent mourir. Non. Ils doivent vivre et c’est sur leur victoire que tout doit se mener ou se taire.

Cher grand-père, la première défaite est mentale. Quand la peur est infligée entre les poitrines d’un homme, il ne sert à rien de lui donner une arme. Créons des valeurs républicaines et démocratiques, des valeurs de droits et humaines pour lesquelles, un militaire peut fièrement tomber avec toute la garantie de ne pas mourir pour rien. Une armée, c’est la colonne vertébrale, le dernier soutien qui n’a besoin d’aucun soutien émotif et négatif. Le dernier rempart qui n’a besoin d’aucune pitié. Le pilier sur qui tout se repose. Ne transmettons pas d’émotions négatives à nos soldats. Un homme fort, c’est d’abord, un mental fort. Un vaincu dans ses pensées triomphera miraculeusement. Armons notre armée d’abord dans ses pensées, ensuite ses émotions par un bon salaire et une bonne retraite. Laissons les brouhahas ! Sur ce, à mardi pour ma 9ème lettre. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

