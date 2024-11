Oui cher grand-père, je me rappelle comme si c’était hier, en 2020, quand le monde entier parlait aux ‘’démocrates’’, à nos religieux contre la destitution du président IBK. Je me rappelle quand on suppliait le M5-RFP. Quand Good-Luck Jonathan avait élu domicile au Mali pour des pourparlers, des négociations et des ententes. Oui quand le monde nous parlait.

Oui grand-père, je me rappelle. Le jeudi 23 juillet 2020, soit un mois avant le coup d’Etat, cinq chefs d’Etat, se sont déplacés pour venir parler aux Maliens. A nos ‘’démocrates’’ et à nos religieux politiques. Quand on les suppliait de renoncer à la destitution du président IBK. Je me rappelle, quand l’Union africaine est venue et quand les Nations unies dissuadaient.

Comme si c’était hier ! An bé boooo ! « Je préfèrerais mourir martyrs que de mourir traitre », quand on disait tout simplement de renoncer au projet de destitution. Oui grand-père, je me rappelle comme si c’était hier. Quand on posait des barricades. Quand on brulait des pneus à Badalabougou. Quand on créait un Etat dans un autre Etat.

Je me rappelle comme si c’était hier, quand les commerçants éteignaient leurs lampes et débranchaient leurs appareils électroniques, car oui, il y avait au moins de l’électricité, pour aller au boulevard. Je me rappelle, quand le chômage, l’insécurité, le favoritisme et le népotisme étaient orchestrés comme slogans pour faire tomber IBK et voir aujourd’hui. Hélas !

Oui grand-père je me rappelle comme si c’était hier quand on manipulait contre IBK alors qu’au fond, c’était pour la tête son Premier ministre. Je me rappelle cher grand-père, et j’espère qu’un jour, notre peuple aura droit à la vérité et toute la vérité, sur le 18 août. On espère qu’un jour, la lumière sera faite sur les vrais acteurs et leur mobile. Inch’Allah !

Oui je me rappelle cher grand-père quand je voyais certains qui ont combattu Moussa pour la démocratie, les mêmes combattre IBK pour la dictature. Par acte et inertie. Hélas ! Que c’est triste ! Cher grand-père, je t’envoie ainsi ma 277ème lettre pour t’informer qu’ainsi prend fin les 10 points 17 mesures du M-5RFP et s’envole les Trois organes, trois généraux. RIP M5-RFP.

Je ne suis navré de te dire que je n’ai pas de compassion que pour ceux dont la lutte était vraie et sincère et qui se sont opposés à la destitution du président IBK. Le péché est même quand c’est par ignorance ou mauvaise volonté. Il fallait juste se poser la question : « Si ont détruit la Démocratie, on construit quoi ? ». Rien que la dictature. A mardi prochain. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

