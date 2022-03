La morale malienne a de la pudeur à revendiquer la gloire ou à aligner, les chiffres macabres de l’épreuve comme certains dans le sombre dessein d’en faire un funeste fonds de commerce. Jamais le Mali qui paye le plus lourd tribut n’a mis en avant le nombre de ses soldats tués sur le théâtre des opérations.

À la cinquantaine d’enfants bien nés de France qui ont perdu la vie pour défendre les valeurs et les intérêts de la République française, le Mali aurait pu dire qu’il a aussi stoïquement (sans s’en vanter) déploré la perte de plus 2.700 de fils qui ont accepté le sacrifice suprême pour défendre la survie et la pérennité d’un Mali un et indivisible. Quid des civils que la Minusma est censée protéger ?

Plus 5.245 civils maliens ont péri depuis 2013. Mais hélas !

Entre la France qui revendique la reconnaissance des efforts consentis, comme si c’était désintéressé, et notre nation meurtrie, toujours en quête de souveraineté et d’unité, la fracture ne porte point sur les chiffres, mais bien au-delà. Ce dont il s’agit réfère à l’éthique, à la morale, à l’intégrité… bref toute chose qu’ici on désigne sous le nom de Danbé.

Aussi, est-il donc étonnant de voir cette France qui chante urbi et orbi qu’elle refuse de cohabiter avec ceux qu’elle appelle des ‘’mercenaires’’ se taire quand l’Ukraine, qui cherche à se défendre comme le Mali, lance partout des appels à l’enrôlement de mercenaires de tous les pays.

Le mercenariat à géométrie variable. Le Mali n’a-t-il pas le même droit que l’Ukraine ? Pas sûr.

Encore, les pays dits développés et appartenant à la classe supérieure bénéficient toujours des traitements de faveur.

Face à cette situation, la France ferme les yeux avec le reste de l’Europe qu’elle a reçu à berner, sur la sélection clairement raciste des réfugiés devant bénéficier du Visa temporaire Schengen ?

Quel tollé n’a-t-il pas fallu sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur la question ?

Les objecteurs de conscience et les relais médiatiques instrumentalisés ne peuvent dès lors qu’ignorer le succès engrangé ce vendredi 4 mars 2022 à Mondoro par nos forces armées.

Non, la vertueuse France et ses médias ne peuvent annoncer à la face du monde que l’armée malienne dont la montée en puissance est superbement occultée sur ses antennes a pu sans l’aide de Barkhane neutraliser 70 terroristes. Une prouesse jamais réalisée par la force Barkhane.

À cette immonde hypocrisie de nos objecteurs de conscience, le Mali répond : saya ka foussa malo yé (plutôt la mort, que la honte).

Mondoro est loin d’être une défaite de notre armée. Au contraire, la première d’une série qui n’est pas étouffée par la désinformation et la propagande mensongères.

L’effort a subi une raclée, mais il n’est pas totalement défait. Nos hommes doivent s’attendre à une tentative de sursaut de la part de l’ennemi après tant de déroutes infligées depuis déjà quelque temps.

Dignes fils du Mali vous êtes sur la bonne voie, persévérez-y pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale de notre pays.

La nation reconnaissante du Mali vous assure du soutien constant et inconditionnel de tous les patriotes maliens et africains au-dedans comme au-dehors.

Que ceux prient pour une défaite de l’armée malienne sachent qu’elle est synonyme de l’effondrement du Sahel. Et la situation sans doute va s’élargir dans d’autres pays en Afrique et en Europe.

PAR SIKOU BAH

