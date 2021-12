«Politique» ! Un mot auquel chacun donne le sens qui lui convient. Et jamais il n’y aura eu, si grand étalage de la mauvaise éducation, de la confusion culturelle. Permettez-moi ce coup de gueule, celui d’une «ancienne» qui voit la dégringolade de sa société. Ça s’est fait si vite et à une vitesse que seule la destruction peut atteindre ! Les artisans de cette déchéance étant ceux qui ont voulu danser plus vite que la musique. Pire, ils trouvent dans chaque brouhaha l’occasion de se déhancher.

Par la grâce des ancêtres et par leur foi dont ils ont pris conscience, certains sont en phase «repentir» ! Ils essayent de réparer, avec bonne foi, ce que la mauvaise foi a détruit. Et ils sont bien placés en tant qu’anciens contributeurs actifs de la déchéance de notre société.

D’autres irrécupérables contaminés jusqu’à la moelle, donc privés du minimum de conscience les reliant à l’humanitude, foncent encore dans le mur en essayant bien sûr d’entraîner avec eux un maximum de citoyens.

Et on dit que nous, les artistes, sommes fous ! C’est quoi donc la folie ? Et on nous traite ou on prend les artistes pour des irresponsables ! C’est quoi alors avoir un comportement responsable ? Sans doute que beaucoup de fausses références tomberont un jour.

Oui ! Et oui !

KKS

Commentaires via Facebook :