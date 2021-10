L’œil de Le Matin : Macron veut masquer le déclin de la France

D’après Macron, que je résume, la civilisation européenne, régnant sur le monde depuis le 18e siècle, risquerait l’effacement. Mon cher, oui on a tous appris à l’école que l’apogée est suivie du déclin. Mieux encore, des traces de civilisations inégalées existent, subsistent comme pour nous rappeler leur grandeur passée et même présente.

Et je pense spontanément à l’Afrique, à l’Amérique précolombienne et, bien sûr, à l’Asie, à l’Océanie… Toute fin annonce une renaissance et le monde ne vivra rien de pire que ce qu’il vit depuis le 18e siècle, humainement parlant je précise, sous le joug de la «civilisation européenne». Et puis, Monsieur Macron, n’ayez pas peur de l’effacement… Il subsistera, dans l’ADN des peuples «colonisés» par l’Europe, des traces des ineffaçables sauvageries endurées.

La Terre meurtrie par des essais nucléaires sauvages, l’utilisation sauvage du chimique dans l’extraction minière, tout comme dans l’agriculture en garde des traces ineffaçables, des empreintes indélébiles. Les images, les témoins des peuples ainsi que de la faune et de la flore disparus lors du règne occidental et répertoriées comme il se doit par la dite civilisation demeureront ineffaçables.

Et les exemples et les traces du passage de cette civilisation dans les forêts équatoriales, les déserts et même les lieux gelés demeurent à jamais.

On va dire que cet ineffaçable ou ces ineffaçables vont servir d’épouvantail, d’avertissement, de garde-fous pour l’humanité qui sortira de cette épreuve en ayant et en donnant le sens qui se doit à l’amour. Après toute cette violence, tout ce mépris.

Même vous, Monsieur Macron, par le mépris, la condescendance et l’insolence que vous portez et véhiculez, êtes ineffaçable. L’exemple à ne pas suivre !

KKS

Commentaires via Facebook :