Le gouvernement et la classe politique se sont concertés, hier mardi 28 juin 2022, au centre de formation des collectivités territoriales, sur le chronogramme des différents scrutins ainsi que celui des réformes politiques et institutionnelles de la Transition.

Cette rencontre est une demande du Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye Maïga, en collaboration avec le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga et du Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko. A l’ordre du jour les échanges sur le chronogramme des différents scrutins ainsi que celui des réformes politiques et institutionnelles de la Transition.

Cette initiative est saluée par certains acteurs politiques en l’occurrence le secrétaire général du Parti pour la renaissance nationale (PARENA), Djiguiba Keïta dit PPR, ancien ministre, qui estime que les lignes vont commencer à bouger. « On ne peut pas gérer le pays sans le dialogue et on ne peut pas faire la politique sans les partis politiques », a-t-il prévenu.

Même son de cloche chez le président du Parti Alternance Politique pour le Progrès (APP), Macko Karawata, qui pense que cette action aurait dû se tenir depuis bien longtemps. « Je vais y assister avec quelques membres de mon parti. Cette action vise tout d’abord à unir les Maliens et tous les acteurs politiques. C’est un geste honorable de la part du président de la transition », fait-il croire.

Cette concertation a été recommandée par le Conseil des Ministres du 22 juin 2022 qui avait pris note des axes et de la méthodologie d’élaboration du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi que de celui des élections. « Cette méthodologie, basée sur la recherche de l’inclusivité et du consensus, est conforme à la vision de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.», a souligné le communiqué.

ASK

