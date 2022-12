Telle a été la principale décision prise à l’issue des travaux du 3è Congrès ordinaire de la Convergence pour le développement du Mali (Codem). Mme Soukouna Djéminatou Fomba a été élue présidente du mouvement des femmes

Le 3è Congrès ordinaire de la Codem s’est déroulé les 17 et 18 décembre au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Les travaux ont porté sur 3 axes majeurs : un bref aperçu de la vie du parti depuis son dernier congrès, tenu en 2017, l’état des lieux de la Nation et l’offre politique pour sortir le Mali des crises récurrentes et lui permettre d’amorcer un véritable décollage politique, économique et social. La tenue de ce 3è congrès avait également pour objectif de donner une nouvelle orientation au parti de la Quenouille pour faire face aux défis de la structuration, du positionnement aux élections et d’assurer la pérennité et la consolidation des acquis.

Dans son discours d’ouverture, Housseïni Amion Guindo a rappelé que la période transitoire qui court depuis le 18 août 2020 dans notre pays, a permis à la Codem de se hisser dans la posture de rassembleur et de co-leader dans la vie politique malienne. Cela, en raison de sa participation active dans la création et le fonctionnement de la plateforme «Jikiya Kura-Espérance nouvelle» et du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Le président du parti de la Quenouille a appelé les autorités à prendre les dispositions idoines pour l’organisation et la tenue d’élections apaisées et sécurisées, devant garantir le succès du processus électoral de 2023-2024. Il a ensuite demandé au président de la Transition, de s’impliquer personnellement pour «apaiser les tensions avec la classe politique et la société civile», afin de créer des conditions idoines pour des élections crédibles et acceptées de tous.

Dans le contexte actuel et pour faire face aux enjeux et défis, Housseïni Amion Guindo a proposé aux Maliens une offre politique composée de 4 axes stratégiques. Il s’agit d’établir un contrat avec le peuple pour la sécurité, la paix et la réconciliation et construire une société encore plus sécurisée et solidaire qui affirme le leadership, assure plus de qualité à la vie des Maliens, tout en partageant plus équitablement les fruits de la croissance. Et promouvoir le développement institutionnel et la culture démocratique comme instruments de mise en œuvre du développement solidaire et réussir notre insertion dans le processus des nouvelles vocations qui se dessinent pour l’Afrique et le monde.

Par ailleurs, le président de la Codem a appelé à l’union de tous les fils du pays contre les forces négatives de tous les ordres et en particulier, celles qui arrivent de l’étranger, notamment dans le cadre du terrorisme international et de l’extrémisme violent. Housseïni Amion Guindo a demandé aux autorités de dialoguer avec les principales formations politiques et la société civile pour l’obtention d’un consensus autour des questions brûlantes du moment. Mais également, d’associer tous les acteurs politiques à la préparation et à l’organisation des élections prochaines. Il suggère aussi de démarcher tous les groupes armés nationaux afin de les encadrer et d’isoler les groupes d’origine extérieure qui constituent la plus grande menace à la stabilité, à la paix et à la réconciliation nationale.

À l’issue des travaux, Housseïni Amion Guindo a été reconduit au poste de président du parti pour 5 ans. Mme Soukouna Djéminatou Fomba a été élue présidente du mouvement des femmes.

