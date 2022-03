La salle Mieruba de la ville de Ségou a abrité, le jeudi 24 mars 2022, la session de restitution des travaux parlementaires du Conseil National de la Transition (CNT). Cette session organisée par le concours de l’Union Interparlementaire (UIP) était présidée par le 6ème vice-président du CNT, Hamidou Traoré, en présence du Directeur de Cabinet du gouvernorat de Ségou, du maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, des forces vives de Ségou et d’autres personnalités. Il ressort de cette session de restitution parlementaire que plus de 75 lois ont été adoptées dans les secteurs de la vie politique, économique et sociale du Mali.

«Je voudrais saluer notre partenaire, l’Union interparlementaire – UIP, composée de 179 parlements à travers le monde et dont le concours a permis l’organisation de la présente session de restitution parlementaire à Ségou. Cette session de restitution que nous entamons consiste à expliquer aux populations de Ségou l’essentiel des activités au cours de l’année 2021, notamment le bien fondé des textes de lois adoptées ainsi que la pertinence et la nécessité des reformes politiques et institutionnelles envisagées par les autorités de la transition et validées les Assises Nationales de la Refondation également recueillir vos impressions », a souligné le chef de la délégation du CNT, Hamidou Traoré.

Avant d’ajouter que le Conseil National de Transition, sous le leadership de son Président Honorable, le colonel Malick DIAW, a adopté plus de 75 lois dans les secteurs de la vie politique, économique et sociale du Mali et allant dans le sens du bien-être du peuple malien. « En décidant de venir aujourd’hui à Ségou, le CNT entend rencontrer les populations et leur expliquer la portée les lois phares adoptées lors des sessions parlementaires de l’année 2021.

Parmi ces lois, on peut citer entre autres : La loi portant Charte de la Transition, Le budget d’Etat, Les grands travaux d’infrastructures, La défense et la sécurité, Les différents textes concernant le financement et la gestion de la pandémie du COVID 19 etc.

A cet effet, les honorables présidents et commissaires des différentes commissions du CNT seront à votre écoute dans le cadre de la présente restitution», a souligné le 6ème vice-président du CNT, Hamidou Traoré, président délégué de l’Union interparlementaire.

Sogodogo

