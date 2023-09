Affaire Securiport : Deux anciens ministres inculpés

Le général de division Salif Traoré, ex-ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et sa collègue Seynabou Diop, précédemment ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement sous IBK, ont été placés sous mandat de dépôt mercredi dernier. Ils sont envoyés en prison pour « faux et usage de faux, surfacturation et trafic d’influence ».

Leur arrestation est liée à la signature en 2016 d’un contrat de concession relatif à la fourniture et l’exploitation d’un système de sécurité de l’aviation civile et de l’immigration avec un groupe appelé Securiport. Ce dossier qui est loin d’être bouclé concerne d’autres personnalités qui attendent de connaître leur sort.

A. Dicko

Commentaires via Facebook :