Corruption au Mali : Malick Coulibaly, l’antidote du mal

Le passage de Me Malick Coulibaly au département en charge de la Justice, aura fait tache d’huile. L’homme jouit d’une intégrité morale et d’une probité irréprochable. Avec lui, les racines de la corruption ne sont pas assez solides pour être éjectées de la société malienne. L’oiseau rare, dont le sens de l’économie crève les yeux, possède des qualités pour construire le Mali nouveau.

Dans sa stratégie de refondation de l’Etat du Mali, le Cnsp accorde visiblement une place de choix à la lutte contre la corruption, premier soubassement de la justice sociale. Après avoir lancé les opérations d’inventaire des biens de l’Etat qui ont commencé par son appel à restituer les véhicules de l’Etat, les membres du Cnsp ont aussi rencontré les responsables de toutes les structures de contrôle financier du Mali.

Il était naturellement question de la lutte contre la corruption et le favoritisme dans l’administration malienne. Cette rencontre, qui est intervienue trois semaines après le coup de force contre le président IBK, montre à quel point les nouveaux maîtres du Mali tiennent ce projet à cœur.

Mais, si l’on se fie aux exigences de la Cedeao et à l’anxiété de la classe politique malienne de récupérer rapidement le pouvoir, le Cnsp dispose de très peu de temps pour imprimer sa marque à ce combat pour satisfaire l’aspiration forte des Maliens à se débarrasser de ce mal qui élargit le fossé de l’inégalité sociale entre les Maliens.

Pour aller vite et un bien, il a besoin d’un homme juste, convaincu, reconnu inflexible et doté d’une grande somme d’expériences pour mener à bien ce combat. Et Malick Coulibaly est l’un des rares technocrates maliens reconnu par sa soif de la justice, son sens de l’économie et son engagement sans réserve dans la lutte contre le dragon de la corruption au Mali.

Au-delà de toutes ces qualités, Me Malick Coulibaly a aussi l’avantage de collaborer non seulement avec tous les responsables actuels des structures de contrôle financier, mais en plus les responsables de la justice en charge de la lutte contre la corruption. On peut même dire qu’il est le précurseur de la mise en scène de l’équipe de choc actuellement sur le front de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Une équipe qu’il a su galvaniser durant son passage au département de la Justice. Son résultat en tant que ministre de la Justice a été à la hauteur des attentes de tous les Maliens.

Malheureusement, il n’a pas eu le soutien nécessaire au sommet de l’Etat et le temps suffisant pour aller au bout de ses capacités. Encore, aujourd’hui, au moment d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la lutte contre la corruption, Me Malick Coulibaly reste un choix judicieux et raisonnable pour piloter cette lutte implacable que le Cnsp entend livrer contre les délinquants financiers. Le couple Cnsp/Me Malick Coulibaly promet de bien fonctionner ! Pour cause, Me Malick Coulibaly a eu l’audace de sacrifier sa carrière prometteuse de magistrat et en tournant le dos à tous ses avantages pour ne pas cautionner l’injustice. Les membres du Cnsp ont aussi rejeté publiquement des pots-de-vin pour préserver leur indépendance dans la mission de bâtir un Mali nouveau, juste et équitable.

