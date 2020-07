Crise sociopolitique : Le dialogue prend forme

Au cours du week-end, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a successivement reçu l’imam Mahmoud Dicko, les partis de la majorité et le M5-RFP. Objectif : explorer les voies pouvant mener à la décrispation

Bientôt la fin de la crise sociopolitique qui secoue notre pays depuis des semaines ? Nous sommes tentés d’y croire car les acteurs de cette crise sont en train d’inscrire leurs actions dans le cadre de l’offre de dialogue faite par le président de la République et par les différents partenaires du Mali (Cedeao, Union africaine, Nations unies). Ce dialogue a véritablement pris corps le samedi dernier avec la série d’audiences que le chef de l’état a accordées à des acteurs dont la voix compte dans la sortie de crise. La première personnalité reçue par Ibrahim Boubacar Keïta était l’imam Mahmoud Dicko, parrain de la CMAS (Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Dicko) et autorité morale du M5-RFP. Les échanges ont essentiellement porté sur les voies et moyens pour une décrispation du climat sociopolitique.

à sa sortie d’audience, l’imam Dicko a indiqué avoir discuté avec le président de la République des sujets concernant la vie de la Nation. «La situation est telle aujourd’hui que nous sommes obligés, de part et d’autre, de chercher des solutions pour une sortie honorable de cette crise dans laquelle le pays est plongé. Je suis venu, on a parlé de tout ce qui concerne cette crise de façon générale », a déclaré le leader religieux, ajoutant qu’avec la volonté de tout un chacun et de toutes les parties concernées, «ils vont trouver la solution».

APAISEMENT- L’autorité morale du M5-RFP a profité de l’occasion pour passer un message d’apaisement. Selon lui, en tant qu’imam, il a l’obligation d’être quelqu’un qui considère toujours la paix comme étant l’essentiel. «Il s’agit de la paix dans notre pays, dans la sous-région et dans le monde. Je pense que chacun doit faire violence sur soi pour qu’aujourd’hui, nous puissions nous parler, nous dire des vérités mais dans le respect et la courtoisie entre nous comme cela l’a toujours été dans la vie et le quotidien de notre pays », a conclu Mahmoud Dicko.

Après le leader religieux, le président Keïta a reçu les représentants des partis de la majorité présidentielle. La rencontre a enregistré la présence du Premier ministre Dr Boubou Cissé. À la fin de la rencontre, Dr Abdoulaye Amadou Sy, président de la Coalition des forces patriotiques (Cofop) dira que notre pays traverse présentement une crise exceptionnelle. Selon lui, la majorité présidentielle a été reçue par le président de la République pour voir avec lui, les voies et les moyens de sortie de crise. à cet effet, dira-t-il, les propositions faites par le chef de l’Etat sont d’amener les fils du Mali à s’asseoir autour d’une table et discuter des problèmes du pays.

«Le Mali est une grande nation qui peut réellement régler ses propres problèmes sans avoir à recourir aux services de l’extérieur. Bien que nous ayons des voisins, des associations et des organisations tant internationales qu’africaines dont nous sommes membres, nous sommes sûrs et certains que les Maliens entre eux autour de la même table peuvent régler leurs problèmes », a souligné le président de la Cofop. D’après Dr Abdoulaye Amadou Sy, le président de la République leur a donné des apaisements. Et il est en train de recevoir l’ensemble des protagonistes de manière à trouver très rapidement la solution à nos problèmes y compris la libération de Soumaila Cissé.

