Des membres du comité stratégique du Mouvement du 5 juin (M5-RFP) contestent l’autorité du président dudit comité, Choguel Kokalla Maïga non moins Premier ministre du gouvernement de transition du Mali. Les contestataires, Elhadj Oumar Abdou Touré, le président de Kaoural, Daba DIALLO, Youssouf Diawara…, ont haussé le ton contre le Premier ministre lors d’une conférence de presse, le samedi 28 mai 2022, à la maison de la presse. Selon Youssouf Diawara, membre du M5-RFP, « Choguel Maïga a semé la discorde au sein du comité stratégique du M5-RFP et entre les Maliens.»

A quelques jours de son deuxième anniversaire, le torchon continue de bruler au sein du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). Une partie du comité stratégique du Mouvement du 5 juin (M5-RFP) demande le départ de Choguel Kokalla Maïga à la tête du mouvement. Dans sa déclaration, le groupe de contestataires indique que depuis plusieurs mois, il constate des dysfonctionnements au sein du Comité Stratégique (CS) du M5RFP et qui s’aggravent de jour en jour. « L’atmosphère n’est plus la même depuis que la primature a été donnée au M5. Les injures envers les aînés, les absences répétées des membres (dont des ministres) aux réunions, remise en cause des décisions du CS/M5-RFP par son Président, refus de retirer la plainte du M5 contre le CNT, refus de tenir compte de l’avis des entités lors des prises de décision, refus de débattre sur les différentes correspondances envoyées (Les correspondances des 5 signataires, de EMK, des Jeunes, des Femmes, de la Coordination des Associations etc.) », lit-on dans leur déclaration.

Concernant les injures envers les aînés, la pratique a commencé, selon les contestataires, depuis les premières heures de la nomination du Président du Comité Stratégique comme Premier Ministre. « Aucune réaction de ce dernier alors qu’il reçoit tous les messages du groupe watshapp du CS. Pourtant, il s’agit des jeunes très proches de lui, souvent des chargés de mission. »

Les contestataires dénoncent aussi le fait que le président du comité stratégique du M5 RFP « a toujours remis en cause toute décision qui ne va pas dans son sens, nous pouvons citer entre autres: la question du siège : le principe de siège tournant en attendant d’avoir un siège fixe ;la restructuration du mouvement ; la remise en cause de l’ordre du jour des réunions adoptées en son absence etc. » Selon les contestataires, le Comité Stratégique des entités qui composent le M5-RFP a été transformé en Comité Stratégique à la solde du Premier Ministre. « L’avis des entités est totalement ignoré, or avant, c’est le consensus entre les entités qui était recherché aux termes des débats. Cela est un manquement grave au bon fonctionnement du Comité Stratégique, car personne n’y participe en son propre nom», précisent-ils

Pour les frondeurs, le combat du M5-RFP concerne toutes les Maliennes et tous les Maliens sans aucune exclusion. Pour ce faire, selon eux, il était question que toutes les forces vives de la nation soient impliquées dans le processus de la refondation, mais malheureusement nous n’avons pas été écoutés à l’interne. « Le M5 du Président Choguel Kokalla MAÏGA an a décidé autrement en optant de gérer le pays comme s’il était encore à l’opposition»

Pour les contestataires, malheureusement, ils n’ont pas le sentiment que le Malikura auquel aspirent les Maliens est en train de démarrer. « Les Maliens nous posent de plus en plus des questions sur les scandales auxquels nous assistons : la gestion catastrophique de l’attribution des logements sociaux, les concours de recrutement (CANAM et Police), la promotion des vidéomans qui n’hésitent pas à insulter tous ceux qui donnent des avis divergents, etc. », expliquent-ils.

Les contestataires s’insurgent aussi contre la suspension aux motifs fallacieux de certains membres du Comité Scientifique du M5-RFP. Cette sanction, précisent-ils, est intervenue parce que les camarades ont décidé, après l’agression d’un membre du comité lors d’une réunion extraordinaire tenue le jeudi 7 avril, de quitter la salle de réunion, car ce qui s’est passé n’était pas digne d’une réunion d’un mouvement qui se dit base politique d’un gouvernement. « Nous ne reconnaissons plus le CS/M5-RFP dans son fonctionnement actuel même si nous restons profondément attachés et fidèles à la vision du M5, à l’Idéal du Malikura pour lequel le peuple s’est battu au prix du sang. Nous ne permettrons à personne de s’approprier du M5 pour en faire un instrument personnel. Pour la suite, les consultations continuent pour un grand rassemblement de tous les Maliens », selon les contestataires.

M.K. Diakité

