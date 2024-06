Le conseil des ministres a mis fin à la mission de Modibo Traoré. Le frère aîné du général Salif Traoré, ancien ministre de la Sécurité, est remplacé par un militaire au niveau de la représentation diplomatique de Conakry.

En poste depuis 2019, le désormais ambassadeur sortant du Mali en Guinée va bientôt passer la main. Modibo Traoré était un proche du défunt président Ibrahim Boubacar Keita, qui l’avait nommé à ce poste. Et, malgré le renversement du régime, en 2020, il sera maintenu en fonction alors même que le changement de pouvoir l’avait trouvé dans la capitale malienne où il séjournait dans le cadre d’une vérification de la gestion de l’ambassade du Burkina où il faisait office de premier conseiller auprès de l’ambassadeur Amadou Soulalé. Ce dernier était notamment entendu et gardé au pôle économique et financier de Bamako, suite au rapport du Bureau du vérificateur général (BVG), avant d’être écroué pour irrégularités financières dans la gestion de l’ambassade du Mali qu’il conduisait avec son adjoint qui sera ambassadeur à Conakry après un passage au protocole de Koulouba.

Modibo Traoré aura passé plus de 4 ans avant que son décret de limogeage ne soit à rendu public alors que plusieurs membres de la communauté malienne de Guinée désavouaient sa gestion, qui n’a toujours pas attiré l’attention du VEGAL. Décrié également par nombre d’employés de la représentation diplomatique, selon des indiscrétions internes, il avait reçu une notification de fin de mission depuis plus de 3 mois. Au nombre des passifs de son legs figure le départ à la retraite anticipée du jardinier de la résidence de l’ambassadeur du Mali à Conakry, Madou Kéita, que l’ambassadeur sortant a qualifié de ” faux débat” alors que les procédures n’ont pas été respectées et l’intéressé se prévalait de toute les preuves d’un traitement abusif. Il aura fallu plusieurs mois d’empoignades pour qu’il bénéficie d’une retraite en bonne et due forme auprès des services compétentes.

Quant aux actifs, on note sa partition quand la CEDEAO avait verrouillé le Mali en restant fidèlement sur la ligne du pouvoir ainsi que la disponibilité de l’ambassadeur Modibo Traoré pour les investisseurs maliens sur le corridor de Conakry.

Quoi qu’il en soit, le département des Affaires étrangères aura tranché sur son sort lors du Conseil des ministres en décidant du terme de sa mission. C’est le Colonel-major Mamadou Keita qui fera désormais office de nouvel Ambassadeur du Mali à Conakry, un «béret-rouge» bon teint qui a passé plus de 20 ans sur le terrain et qui était jusque-là le commandant du 33ème régiment des commando parachutistes. La passation aura lieu aussitôt après la fermeture des classes, à la fin de ce mois de juin. Bamako entend donc insuffler une nouvelle dynamique aux relations avec le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de Guinée avec le choix d’un militaire pour évacuer les dossiers en souffrances dans un contexte régional aux innombrables défis sécuritaires.

I KEÏTA

