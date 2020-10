Le chef de la diplomatie française reporte de trois jours son voyage au Mali

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui devait se rendre jeudi à Bamako, a reporté son voyage à dimanche en raison d’un incident technique, a-t-on annoncé dans son entourage.

Le Falcon qui devait le conduire de Tunis à Bamako n’a pas pu décoller pour des raisons techniques, nécessitant un changement de programme, a-t-on précisé. Le ministre français des Affaires étrangères doit rencontrer les autorités de transition à Bamako après le coup d’Etat du 18 août, afin de travailler à la relance des accords de paix d’Alger de 2015, dont la mise en oeuvre est en grande partie restée lettre morte. Il s’agira de la première visite d’un responsable français au Mali depuis le putsch. Un président de transition a été nommé, ainsi qu’un Premier ministre, tous deux des civils.

Les colonels se sont néanmoins réservés les postes clés dans le gouvernement de transition.Sous pression de la communauté internationale, les auteurs du putsch se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d’une période de transition d’une durée maximale de 18 mois.

La France, qui a déployé plus de 5.000 hommes au Sahel, a réitéré après le coup d’Etat sa détermination à poursuivre le combat antijihadiste au Mali, et ce malgré des appels de plus en plus nombreux à engager des négociations avec les groupes armés radicaux.

