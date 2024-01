Mali : Diplomatie : Trois ambassadeurs mis en route par le chef de l’État

Il s’agit de ceux du Mali à Berlin, Cheick Mamadou Chérif Keïta, à Addis-Abeba, Dr Mamadou Diallo, et à Rabat, Fafré Camara

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a donné son quitus hier à trois nouveaux ambassadeurs désignés du Mali auprès de la République fédérale d’Allemagne, de l’Éthiopie et du Royaume du Maroc. Il s’agit respectivement de Cheick Mamadou Chérif Keïta, Dr Mamadou Diallo et Fafré Camara. Les trois diplomates étaient venus recueillir les consignes, instructions et les orientations pertinentes du chef de l’État afin de mener à bien les missions dont ils ont désormais la charge. Cela dans le strict respect du triptyque qui gouverne l’action publique ; à savoir le respect de la souveraineté, le respect de ses choix et partenariats stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens dans les décisions prises.

À sa sortie d’audience, le nouvel ambassadeur du Mali à Berlin, reçu en premier, a d’abord exprimé toute sa gratitude au président de la Transition pour la confiance placée en sa personne dans le contexte d’un Mali du renouveau. Selon l’ambassadeur Cheick Mahamadou Chérif Keïta, les échanges avec le chef de l’État ont porté sur le contenu de la mission et les voies et moyens pour raffermir la coopération qui existe entre les deux pays depuis l’indépendance du Mali.

À ce propos, le diplomate a rappelé une anecdote selon laquelle, «le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne au Mali est arrivé à Bamako six jours avant la proclamation de l’indépendance de notre pays». Toute chose qui prouve à suffisance, selon l’ambassadeur Keïta, qu’au-delà de la raison, entre l’Allemagne et le Mali, c’est une histoire de cœur. Ainsi, il s’agira pour lui de s’atteler pour élever le niveau de coopération existant entre les deux pays dans le cadre d’une diplomatie de renouveau axé sur la sécurité et le développement aux dynamiques et principes du Mali Kura (Mali nouveau) .

Deuxième personnalité reçue par le chef de l’État, le nouveau représentant du Mali à Addis-Abeba où se trouve le siège de l’Union africaine (UA) a, d’abord, exprimé sa profonde gratitude au colonel Assimi Goïta pour le choix porté sur sa personne pour défendre les intérêts du Mali et des Maliens dans une juridiction de cette envergure. Selon Dr Mamadou Diallo le président de la Transition a insisté sur la cohérence de la mission par rapport aux réalités du pays aujourd’hui. Mais aussi sur la clarté en ce qui concerne la défense des intérêts du Mali et des Maliens dans le pays de la juridiction. «J’ai surtout été réconforté par la disponibilité du chef de l’État à accompagner le diplomate en termes de conseils et d’orientations et à exprimer la disponibilité de toute l’équipe de la Présidence», a salué l’ambassadeur Diallo. Avant d’assurer qu’il est prêt à entamer cette nouvelle mission au service de la diplomatie malienne, de l’État du Mali et du peuple malien.

COMMISSION MIXTE DE COOPÉRATION MALI-MAROC- L’occasion était opportune pour le diplomate de rappeler que la juridiction d’Addis Abeba couvre six pays : l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, Djibouti, la Somalie et l’Ouganda. Pour le Dr Mamadou Diallo, il sera question dans un premier temps d’œuvrer au renforcement de la coopération avec le pays sur le plan bilatéral. Mais aussi la juridiction d’Addis-Abeba c’est le multilatéral parce que l’ambassade couvre quatre organisations internationales, notamment l’UA, la Commission des Nations-Unies pour l’Afrique.

S’y ajoute à partir de Nairobi, le Programme des Nations-Unies pour l’environnement et l’Onu-Habitat. Donc c’est dire véritablement que nos efforts vont aller au renforcement de la coopération non seulement avec les pays sus cités mais aussi avec ces organisations internationales. Pour ce qui est du cas particulier de l’UA pour lequel notre pays est suspendu, il s’agira de travailler à s’ouvrir en allant au contact des autres pour défendre et expliquer la position du Mali. Ce, afin de faire évoluer véritablement les points de vue sur cette question.

Dernier à s’entretenir avec le président de la Transition, le nouveau chef de la représentation diplomatique du Mali auprès du Royaume chérifien devrait s’investir dans la consolidation des acquis entre le Mali et le Maroc dont les relations denses et dynamiques reposent sur une soixantaine d’accords de coopération entre Rabat et Bamako. Selon l’ambassadeur Fafré Camara, les instructions du président ont été portées sur la recherche des solutions pour renforcer et diversifier ce partenariat. «L’axe Bamako-Rabat est varié et dynamique notamment dans les domaines de l’économie et des finances, du commerce, de la formation sur tous les plans ainsi que le secteur des transports», a souligné le diplomate.

Dans cette dynamique, il s’agira d’œuvrer conformément aux différentes instructions à la reprise de la Commission mixte de coopération Mali-Maroc dans les meilleurs délais, at-il annoncé. L’une des missions de l’ambassadeur Camara portera également sur la poursuite des pourparlers dans la perspective de la signature d’une dizaine de projets d’accords qui sont dans les circuits. «C’est donc la prise en charge des préoccupations de tous les résidents maliens qui sera au cœur de notre action, conformément aux instructions du chef de l’État et du respect des trois principes qui guident l’action publique».

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :