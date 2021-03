• Monsieur le Vice-Président de la Transition;

• Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

• Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

• Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la République ;

• Excellence Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique ;

• Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants du Corps Diplomatique Accrédités au Mali ;

• Mesdames et Messieurs, les Représentants des Coopérations Bi et Multilatérales;

• Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies Pour le Mali, Chef de la MINUSMA ;

• Madame la Coordinatrice Régionale du G5 – Sahel ;

• Madame la vice-présidente de l’Organisation Panafricaine des femmes pour l’Afrique de l’Ouest

• Madame la Représentante pays d’ONUFEMMES au Mali ;

• Monsieur le Gouverneur du District de Bamako ;

• Monsieur le Maire du District de Bamako ;

• Madame le Maire de la Commune III du District de Bamako ;

• Mesdames et Messieurs les leaders religieux et coutumiers ;

• Mesdames les représentantes des Associations et groupements de femmes ;

• Monsieur le Représentant du RECOTRADE ;

• Honorables Invités ;

• Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé ;

Nous célébrons, en ce jour solennel du 08 mars 2021, la journée internationale de la femme, 27ème édition.

Cette journée symbolise le courage et l’engagement des femmes pour l’acquisition de leurs droits, source de leur émancipation. Elle offre un cadre privilégié d’échanges et de dialogue entre les femmes elles-mêmes et d’autre part, entre les femmes et leurs Gouvernements sur les sujets brûlants qui affectent leur vie.

Honorables Invités,

Mesdames et Messieurs.

Au Mali, les femmes constituent plus de la moitié de la population et représentent la grande partie de la population active. Le rôle d’épouse et de mère leur confère un statut social et leur donne la charge morale de gardienne des us et coutumes. Analphabète dans sa grande majorité, la femme malienne est pourtant présente dans tous les domaines d’activités de la vie.

La participation de la femme à la vie économique est un élément important pour sa promotion et son rôle dans la société. Ainsi, la promotion de la femme doit s’apprécier à travers sa participation aux activités économiques et sa capacité d’accéder aux ressources pouvant lui permettre d’avoir une certaine autonomie financière.

Cependant, la maladie à coronavirus, survenue dans notre pays, a beaucoup affecté la vie quotidienne des femmes. La commémoration de cette année est marquée par la situation de crise sanitaire qui n’a épargné aucun domaine d’activités tant dans les zones urbaines que rurales.

Les femmes y payent le plus lourd tribut car la plupart d’entre elles évolue dans le secteur informel et en zones rurales.

Honorables Invités,

Mesdames et Messieurs.

Ce thème, « Leadership féminin, pour plus d’égalité au Mali dans le contexte de la COVID-19 », appelle à une relance économique plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Je ne doute point du leadership affiché des femmes dans tous les domaines de développement. Les associations de femmes et des défenseurs des droits des femmes, bien antérieurement à la période de la pandémie, se sont toujours mobilisés pour réclamer la prise en compte pleine de l’égalité du genre dans toutes les sphères de décision aux plans politique, économique et social mais également dans tous les processus de réformes.

Je reste convaincu que, dans notre pays, rien ne se fera sans s’appuyer sur nos valeurs qui sont la solidarité, la cohésion sociale et la tolérance. Pour vaincre cette double crise, la crise sécuritaire et la crise sanitaire, restons mobilisés et mettons à contributions nos efforts pour accélérer la relance économique et sociale de notre pays.

Honorables Invités,

Mesdames et Messieurs.

Avant de terminer, je voudrais donner les assurances de l’engagement de mon pays, à respecter tous ses engagements relatifs aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels il a volontairement souscrit.

J’engage le Gouvernement, à tout mettre en œuvre, pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, et le Cadre Stratégique pour la Relance Economique, et le Développement Durable (CREDD).

J’adresse mes sincères et chaleureux remerciements, à tous les Partenaires Techniques et Financiers, pour leurs soutiens constants au côté du Mali, dans cette lutte implacable contre la COVID-19, la sécurisation des populations et de leurs biens, la promotion et la protection des droits de la femme.

Vive la Journée Internationale de la Femme !

Bonne fête aux femmes du Mali et d’ailleurs !

Je vous remercie.

