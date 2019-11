À l’occasion du grand rendez-vous de la capitale française, les trois chefs d’État ont appelé à la mobilisation de la communauté internationale contre le terrorisme au Sahel. Ils ont déploré, à l’unisson, l’inadéquation du mandat de la Minusma avec la situation sur

le terrain

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a présidé hier, au Parc de La Villette, la cérémonie d’ouverture de la 2è édition du Forum de Paris sur la paix, en présence du chef de l’État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta et de plusieurs de ses pairs ainsi que de nombreux représentants d’organisations internationales et de la société civile.

En ouvrant les travaux, le président Macron a abordé les questions relatives au terrorisme, aux conflits et aux égoïsmes nationaux, avant de défendre le multilatéralisme dans la gouvernance mondiale. Le chef de l’État français a dénoncé également la crise du système international, la crise politique et économique, les inégalités sociales, la crise démocratique, l’unilatéralisme, la problématique démographique avec les grandes migrations, le nationalisme et l’hégémonie qui sont, selon lui, de grands risques.

«Il faut bâtir une coopération équilibrée, de nouvelles alliances entre États, entre les organisations, pour lutter contre les conflits terroristes, pour relever les défis du multilatéralisme contemporain. Il faut des solutions nouvelles pour relever les défis démographiques et religieux et lutter contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité», a souligné Emmanuel Macron.

Le dirigeant français a également salué les initiatives des pays africains pour relever les défis de développement, avant de préciser que son pays va accompagner la capacité sécuritaire de l’Afrique et les questions de développement en matière de santé et d’éducation, entre autres.

GUERRE ASYMÉTRIQUE- Après la cérémonie d’ouverture, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à un panel de haut niveau sur le dialogue, la sécurité et le développement dans le grand Hall du Parc de La Villette, en compagnie des présidents tchadien, Idriss Déby Itno, et nigérien, Issoufou Mahamadou. La rencontre a enregistré la présence de plusieurs élus nationaux français, des responsables d’entreprises, des consultants internationaux dans plusieurs domaines, des universitaires et de nombreux étudiants.

Dans son intervention, le président Keïta a évoqué le terrorisme, son évolution, ses conséquences sur le Mali et les pays du Sahel où le phénomène a provoqué une guerre asymétrique ayant entraîné de nombreux morts et d’importants dégâts matériels. Le président de la République a également soutenu la mutualisation des efforts des États et le fort soutien de la communauté internationale pour venir à bout du terrorisme, dont les conséquences sont désastreuses pour les États et les communautés.

Aussi, le chef de l’État a rappelé que notre pays consacre 20% de son budget à la défense et à la sécurité. Il n’a pas manqué de saluer les efforts des hommes et des femmes engagés dans la lutte contre le terrorisme.

………lire la suite de l’article sur www.essor.ml

Commentaires via Facebook :