Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et ses pairs Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de Mauritanie, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mahamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby Itno du Tchad, se sont concertés lundi, par visioconférence.

Les échanges entre les chefs d’État ont porté sur la situation sécuritaire dans l’espace du G5 Sahel et le bassin du Lac Tchad, dans un nouveau contexte marqué par le Covid-19. Déjà confrontés à la lutte contre le terrorisme, qui nécessite d’importantes ressources budgétaires, les pays membres du G5 Sahel devront tout à la fois faire face au défi du coronavirus, et investir dans le secteur du développement.

Hier mardi, les chefs d’État du G5 Sahel se sont retrouvés toujours par visioconférence, dans le cadre d’une réunion avec l’Union européenne, représentée notamment par le président du Conseil, Charles Michel et la présidente de la Commission, Mme Ursula Von Der Leyen. La réunion à distance a également vu la participation de la vice-secrétaire générale de l’ONU, Mme Amina Mohamed et du président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat.

Au cours des échanges, les chefs d’État du G5 Sahel et leurs partenaires ont examiné l’ensemble des efforts menés et à déployer, pour le développement et la stabilité du Sahel.

Madiba KEITA