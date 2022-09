Initialement prévue pour le 8 janvier 2022, la 3è réunion du Groupe de suivi et de soutien à la Transition au Mali (GST-Mali) aura lieu finalement demain à Lomé (Togo). La délégation malienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, participera à cette importante rencontre dont l’ordre du jour portera sur la présentation de l’évolution du processus de Transition; l’expression des besoins de soutiens des partenaires en appui au processus de Transition au Mali ; le point des initiatives et appui à la Transition. La cérémonie d’ouverture sera, en principe, présidée par le président du Togo Faure Gnassingbé. Ce groupe a été mis en place à l’initiative de l’Union africaine (UA) avec l’accord du gouvernement pour soutenir et accompagner les autorités maliennes dans la conduite de la Transition. Et cela en coordination avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali. Il est co-présidé par l’Union africaine, la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et l’Organisation des Nations unies (Onu). Cette 3è réunion du GST-Mali est un cadre de dialogue et de concertations. Elle sera mise à profit pour mettre en évidence la pertinence des orientations stratégiques pour une large adhésion de la Communauté internationale aux actions entreprises par le gouvernement.



Dans la capitale togolaise, le chef de la diplomatie malienne s’exprimera sur l’évolution du processus de Transition, notamment les réformes politiques et institutionnelles, les préparatifs des élections générales, les défis sécuritaires, la situation humanitaire et économique de notre pays. En outre, le ministre Abdoulaye Diop abordera des sujets ayant trait à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ; aux appuis et soutiens attendus des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une Transition réussie.



Le ministre Diop présentera aussi aux partenaires et aux membres du GST-Mali, le Programme d’action du gouvernement (PAG) afin de solliciter leur appui à la bonne marche du processus en cours. Le gouvernement saisira cette opportunité pour se rendre compte du soutien de la Communauté internationale et appeler à une levée rapide des sanctions encore en vigueur.



Bamako a abrité la première rencontre du GST-Mali le 30 novembre 2020. Et la seconde a eu lieu à Lomé, le 8 mars 2021. Les deux précédentes réunions ont été marquées par la mobilisation des partenaires au chevet du Mali. À Lomé, notre pays et ses partenaires souffleront dans la même trompette au bonheur du peuple malien. Les actions entamées par la Transition plaideront pour cette cause.



Envoyé spécial

Namory KOUYATÉ

