Le parti Mouvement pour le Mali (MPM) a tenu le samedi 10 juin dernier, au CICB, sa première conférence nationale statutaire. Au cours de cette assise, le président du MPM Hady Niangadou, a précisé que son parti soutient le projet de la nouvelle constitution pour la stabilité et le retour à l’ordre constitutionnel.

A ‘ouverture des travaux était présidée par Hady Niangadou, président du MPM, en présence Mme Traoré Aissata Cissé, présidente du mouvement des femmes, Kounta Yaya Touré, président du mouvement des jeunes et de plusieurs responsables de partis amis. Placée sous le thème : “Rôle des partis politiques dans la stabilisation du pays et le retour à l’ordre constitutionnel normal”, cette rencontre a été l’occasion pour les responsables du parti de parler de la vie du parti et de se prononcer sur le scrutin référendaire du 18 juin prochain. A l’entame de ses propos, le président du MPM, a remercié et félicité les responsables des structures du parti pour leurs efforts lors des dernières élections législatives. “Chers camarades, ce résultat obtenu qui est un motif de satisfaction et de fierté, nous le devons à votre engagement militant, à votre rage de vaincre et à votre discipline, ciment de toute unité. Au menu de cette conférence, nous allons procéder au remembrement de notre comité directeur et notre secrétariat exécutif dans un souci de recherche d’efficacité, d’action et de cohésion”, a-t-il expliqué. Il a ensuite précisé que les partis politiques constituent une caractéristique permanente de toute démocratie moderne. “Ils jouent un rôle important pour l’intégration des groupes et des individus dans le processus politique. Ils contribuent également à l’éducation, à la formation et à l’animation démocratique des citoyens. Une réponse possible aujourd’hui de la classe politique consiste à renforcer la coopération entre les partis politiques pour avoir de grands ensembles en vue d’élaborer des politiques mieux adaptés aux besoins de la société. Ainsi, la nécessité d’un dialogue s’impose entre les acteurs politiques”, a-t-il laissé entendre. Concernant, le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au référendum le dimanche prochain, il a indiqué qu’ils ont suivi avec l’intérêt la convocation du collège électoral à l’occasion du référendum constitutionnel prévu le 18 juin 2023. “Conformément à la devise de notre parti Mali Koye Yere Koye, le mouvement pour le Mali soutient ce projet de constitution en vue de la stabilité du pays et pour le retour à l’ordre constitutionnel normal”, a-t-il insisté. Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :