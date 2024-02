Dans le cadre du lancement de leur coalition, la Synergie d’Action pour le Mali, composée des entités politiques et religieuses, a tenu Samedi au Centre de l’Imam Mahmoud Dicko pour la paix et le vivre ensemble dans le Sahel un point de presse. Au cours duquel, elle a appelé l’ensemble des Maliens à leur rejoindre pour sauver le Mali face aux crises multidimensionnelles aggravées par l’attitude des autorités de la transition.

La Synergie d’Action pour le Mali est une coalition des mouvements politiques, associatifs et religieux. Elle est composée de la CMAS de l’Imam Dicko, du mouvement Jigiya Kura, Kaoural Renouveau, le regroupement des partis politiques (NVPN), l’Association Jamaa Espoir et certaines entités de la société civile. Ce faisait, elle regroupe en son sein des mouvements politiques et associatifs hostiles aux actions posées par les autorités actuelles de la Transition.

Dans leur déclaration lue par le Coordinateur de la CMAS, Youssouf Daba Diawara, la Synergie d’Action pour le Mali souligne depuis trois ans, que le Mali traverse une transition interminable, caractérisée par le non-respect des engagements pris par les autorités. Et de poursuivre que depuis le 20 aout 2020, notre pays reste confronté aux défis d’insécurité, de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance et surtout la restriction de la liberté d’expression et d’association. Et d’ajouter que ce sont entre autres, les raisons qui ont poussé le peuple souverain à se lever contre le régime d’IBK.

La Synergie d’Action pour le Mali précise qu’aujourd’hui, après trois ans de gestion de pouvoir par les (militaires du CNSP), force est de constater que les attentes du peuple sont loin d’être satisfaites. Pire selon elle, la triste réalité en est que les autorités de la transition peinent à trouver des solutions appropriées à la crise multidimensionnelle que connait le pays, malgré le soutien, l’abnégation et la résilience du peuple.

Elle soutient que c’est fort de ce tableau sombre que des hommes et des femmes, soucieux du devenir de la nation et en quête d’un véritable changement pour le pays, ont décidé de se rassembler et de parler d’une seule voix sur les questions d’intérêt national. Et d’ajouter que désormais, la Synergie d’Action pour le Mali propose une autre voie au peuple malien qui souffre, qu’il s’agit dorénavant et dans l’urgence de sauver le pays en danger avec la gestion de ces autorités de la transition qui ont montré leurs limites. « Réunis au sein de la Synergie d’Action pour le Mali, nous lançons un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du pays à nous rejoindre afin de sauver par tous les moyens légaux, la patrie en danger », a précisé la déclaration de la synergie.

Adama Tounkara

