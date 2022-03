Pour l’heure on n’en sait pas plus, cependant, il convient de rappeler ici les faits qui ont conduit le Cadre d’Echanges des Partis et Groupements Politiques pour une Transition réussie à suspendre l’Adéma-PASJ à titre conservatoire de toutes les instances du dit Cadre.

C’était le mercredi 23 février 2022, lors de sa réunion ordinaire du directoire du Cadre d’Echanges des Partis et Groupements Politiques pour une Transition Réussie, tenue au siège de l’ARP qui en assure la présidence tournante que la suspension de l’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice a été prononcée. La sentence est lourde, le parti de l’abeille est suspendu de toutes les instances du cadre et cela jusqu’à nouvel ordre à compter du mercredi 23 février 2022.

Les arguments avancés par le Cadre, comme en témoigne la teneur de son communiqué relatif à la suspension de l’Adéma-PASJ de toutes ses instances à titre conservatoire, consistent au fait que le parti a une position ambiguë par rapport aux orientations du Cadre. Aussi, il est reproché à ce parti ses absences répétées aux différentes réunions et aux différentes activités du Cadre de Concertation des Partis et Groupements de Partis Politiques pour une Transition réussie.

C’est pour toutes ces raisons que le Cadre, en vue d’éclaircir cette position de l’Adéma-PASJ et à la demande de son Directoire a sollicité une rencontre avec l’Adéma-PASJ qui s’est tenue le lundi 14 février 2022 au siège du parti de l’abeille. Aussi, le Cadre estime être surpris de lire sur les réseaux sociaux un communiqué de l’Adéma-PASJ en total déphasage avec les termes convenus.

En conséquence, le Cadre a décidé de suspendre l’Adéma-PASJ à titre conservatoire de toutes ses instances et cela jusqu’à nouvel ordre à compter du mercredi 23 février 2022.

Du côté de l’Adéma-PASJ, on rétorque en estimant avoir été sanctionné à tort et on clame la nullité de cette mesure de suspension. Mais il convient de rappeler qu’après la prononciation de cette sanction contre l’Adéma-PASJ, ce parti a bénéficié de la Solidarité du Président du MOREMA, Me Kassoum TAPO non moins vice-président du Comité Exécutif de l’Adéma-PASJ qui a en outre décidé de la suspension de la participation de son mouvement aux activités du Cadre.

En réponse à cette mesure, l’Adéma-PASJ, après sa réunion ordinaire du samedi 27 février 2022 a publié un communiqué virulent à l’endroit des membres dudit cadre en protestant vigoureusement contre cette mesure de sanction à son égard.

Il convient de retenir que l’Adéma-PASJ ne dément pas ce qui lui est reproché par le Cadre d’Echanges des Partis et Groupements de Partis Politiques pour une transition réussie, mais le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice estime qu’il n’est pas le seul membre du cadre à être dans cette posture et s’étonne du fait de cette mesure à son encontre.

Toutefois, l’on est en mesure de se poser des questions, notamment si derrière cette sanction se cache une lutte de positionnement entre différentes formations politiques qui constituent le Cadre d’Echanges des Partis et Groupements Politiques pour une transition réussie ou plutôt si cette sanction a juste pour but de recadrer ses membres pour qu’à l’avenir la discipline et le respect de ses orientations engagent tous ses membres.

Pour l’heure, on peut déduire que la cohésion et l’unité d’actions au sein du Cadre d’Echanges des Partis et Groupements de Partis Politiques pour une transition réussie sont mis à rude épreuve avec ce bras de fer qui vient de s’engager entre le cadre et l’Adéma-PASJ non moins membre fondateur dudit cadre.

Cependant, il faut admettre que depuis la tenue des assises du 6e Congrès Ordinaire de l’Adéma-PASJ, l’orientation politique du parti vis-à-vis du Cadre d’Echanges des Partis et Groupements Politiques pour une Transition réussie semble avoir pris du plomb.

Lacina Sogodogo

Commentaires via Facebook :