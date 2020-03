Membre fondateur du Rassemblement pour le Mali (RPM), fidèle parmi les fidèles, Modibo Koibara Maïga est le candidat dudit parti pour les élections législatives du 29 mars 2020 dans la circonscription électorale de Tombouctou.

Pour une fois, le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali (RPM), s’est fait distinguer par un choix utile et consensuel. Il s’agit du choix de Modibo Koibara Maïga comme candidat du parti des tisserands dans la circonscription dans la circonscription électorale de Tombouctou.

Secrétaire général de la sous-section RPM de Tombouctou, la candidature de Modibo Koibara Maïga aux prochaines élections législatives a très vite fait l’unanimité auprès des militants du Rassemblement pour le Mali dans la circonscription électorale de Tombouctou. « Modibo Koibara Maïga est un homme très sociable, pragmatique et engagé pour le développement durable de Tombouctou. Sa candidature se justifie par l’énorme travail qu’il a abattu pour hisser haut le drapeau des Tisserands dans la commune urbaine de Tombouctou d’une part, pour les actions éloquentes qu’il a engagées dans le cadre du développement du cercle de Tombouctou d’autre part », nous confie un militant RPM de la ville de Tombouctou.

Connu à travers son engagement sans réserve pour le développement et le progrès de Tombouctou et son sérieux dans le travail, il a participé pleinement au développement de la nation malienne en général et du cercle de Tombouctou en particulier, à travers la réalisation d’infrastructures sociales et l’exécution de plusieurs projets et programmes de développement dans plusieurs domaines (gouvernance-éducation, santé, agriculture, microfinance, renforcement des capacités etc.).

Abdrahamane Diamouténé

