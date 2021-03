Mali : Me Kassoum Tapo porte son propre mouvement politique sur les fonts baptismaux

Le bâtonnier malien, Me Kassoum Tapo, a annoncé samedi au siège de son cabinet la création du « Mouvement pour la refondation du Mali (MORENA) ». Le dit mouvement se veut un catalyseur d’un véritable processus de rassemblement de toutes les sensibilités autour de la de refondation du Mali.

– maliweb.net – Vêtu des couleurs vert et blanc, visiblement les futurs couleurs du MORENA, le bâtonnier a reçu, le samedi dernier, à Bamako la presse dans son cabinet en pleine rénovation après le pillage qui a suivi le renversement du régime d’IBK. Objectif : annoncer la création de cette association politique qui , selon lui, veut être un cadre d’analyses de réflexions et d’actions pour la construction du nouveau Mali sur des bases refondatrices de tous les secteurs d’activité.

Le MORENA aura pour mission principale, selon toujours Me Tapo, « de réunir l’intelligence collective, les savoirs et les compétences existants dans l’administration publique, l’université, le secteur privé, la communauté religieuse, la société civile et la diaspora autour des questions d’intérêt national en vue de réussir la transition au Mali et l’avènement d’un nouveau Mali ».

Lors de cette conférence, il a justifie les raisons de la création en pointant d’un doigt accusateur les 30 ans de pratiques démocratiques qui ont montré des insuffisances avec la dégradation du climat sociopolitique, économique et sécuritaire. « Notre pays depuis 2012 est entrain sous nos yeux : impassif, indifférent, voire impuissant et s’écroule de jour en jour face à une crise structurelle à la fois morale, politique et économique dont les racines se situent au-delà de 2012 », a déclaré Me Tapo, ajoutant que « les racines profondes de cette crise ont été masquées par peut-être l’idée illusoire que nous étions la plus grande démocratie de l’Afrique. Je pense que nous nous sommes laissés berner par cette idée jusqu’à l’exacerbation de cette crise qui a conduit 2020 à la chute du régime qui avait été élu il y a deux ans plutôt »

Pour sortir le pays de ce gouffre, il pense qu’il est impérieux d’engager un véritable processus de refondation impliquant toutes les communautés maliennes et tous les groupes sociaux professionnels de la nation. Cette refondation, a-t-il expliqué, doit suivre une démarche qui construira de la base vers le sommet, les raisons d’un véritable vivre ensemble, les valeurs fondatrices et les perspectives d’avenir pour tous les Maliens.

Dans le préambule du MORENA qui pourrait se transformer en parti politique , les initiateurs lancent à toutes les sensibilités du pays conscientes de la gravité de la situation à se joindre à leur mouvement dont le lancement officiel est prévu dimanche 4 avril prochain au Palais des sports de Bamako. « Il ne suffit pas d’avoir un drapeau et une devise, une armée et des frontières pour constituer une communauté vivante », a souligné le conférencier. Et de poursuivre que celle-ci se repose sur un sentiment de communauté de destin et sur la conscience de la responsabilité que chacun se sent à l’égard de tous les autres. Me Kassoum Tapo regrette que ce sentiment d’une communauté qui n’est jamais définitivement acquis doit être entretenu pour réaliser un processus de constitution permanente par les filles et fils du pays au moment décisif de la vie de la Nation. Et c’est ce vaste mouvement citoyen de refondation de la nation au Mali que le MORENA veut réussir en appelant ses militants à un meeting le 4 avril prochain à Bamako.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :