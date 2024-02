Mali : Retrait des trois pays de l’AES de la CEDEAO : La région de Ségou salue et réitère son soutien aux autorités

La région de Ségou soutient les autorités des pays de l’AES pour leur décision courageuse et historique de se retirer de la CEDEAO. Les populations de la cité des Balazans en communion avec leurs frères nigériens et burkinabés résidant à Ségou ont exprimé à travers une grande mobilisation qui s’est tenue hier jeudi à la tribune.

Le Premier ministre en visite à Ségou dans le cadre de l’ouverture de la 20ème édition du festival pour participer à la cérémonie. C’était en présence du conseiller spécial du Président de la transition, Aguibou Dembélé, du gouverneur de la région de Ségou, du Contrôleur général de police, Alassane Traoré, du maire de la commune urbaine de Ségou Noiuhoun Diarra. Des autorités politiques, administratives, coutumières de la région, des représentants des communautés burkinabée et nigérienne et une population massivement sortie ont répondu à ce rendez-vous.

C’est sur les airs de l’hymne national du Mali, du Burkina et du Niger que la cérémonie a débuté. Comme pour exprimer l’unité des trois pays de l’AES.

« Mali, Burkina, Niger, l’AES » scandalisaient la population sortie massivement pour l’occasion.

Ségou dans toute sa composante salue la décision des pays de l’AES de se retirer de la CEDEAO et exprime toute leur joie. Tous ont réitéré leur engagement et accompagnement sans relâches aux autorités des trois pays de l’AES.

En prenant la parole, le Chef du gouvernement a expliqué être venu pour l’ouverture de la 20ème édition du festival mais a tenu à venir à ce rendez-vous pour saluer la population de Ségou pour cette mobilisation en particulier et pour toutes ces actions multiples de soutien à la transition en général.

Se prononçant sur la décision du Mali de mettre fin à l’Accord et la décision des pays de l’AES de se retirer de la CEDAO, le premier ministre a expliqué certaines injustices, actes inamicaux, indépendamment dont le Mali faisait face et qui ont amener les autorités de la transition à prendre certaines décisions courageuses en vue de donner au pays toute sa souveraineté.

Le Chef du gouvernement a souligné que personne ne pourra dicter au Mali ce qu’il doit faire. Il a appelé à l’union sacrée de tous les maliens pour soutenir la transition.

Pour ses multiples actions en faveur de Ségou, la région de Ségou a accordé au Premier ministre le titre du citoyen d’honneur.

Aminata Dindi SISSOKO (AMAP-Ségou)

