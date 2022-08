C’est à travers un communiqué rendu public, le mardi 02 août 2022, que l’ancien ministre de l’économie et des finances, Mamadou Igor Diarra a réagi au mandat d’arrêt international lancé contre sa personne par la Cour Suprême du Mali. « J’ai eu l’honneur d’être Ministre de l’Économie et des Finances de mon pays du 11 janvier 2015 au 16 janvier 2016 et je veux préciser ici quelques points très simples, utiles à la compréhension du dossier. Le Ministre chargé des finances est responsable de la centralisation des opérations budgétaires conformément aux lois des finances. Il est uniquement à l’initiation et au fait des marchés de son propre ministère. Ce qui n’est pas le cas ici », a déclaré l’ex- ministre Mamadou Igor Diarra.

Dans son communiqué, Mamadou Igor Diarra dit avoir appris avec étonnement, le 28 juillet dernier, l’ouverture d’une information judiciaire assortie d’un mandat d’arrêt international contre sa personne par une institution judiciaire du Mali. Selon lui, le Communiqué du Procureur Général près la Cour Suprême vise également 3 autres personnes, dont 2 anciens ministres, et concerne un contrat avec un fournisseur pour l’équipement de l’armée malienne, conclu entre le ministère de la Défense, autorité contractante, et une entreprise sud-africaine, Paramount Ltd en octobre 2015. « J’ai eu l’honneur d’être Ministre de l’Économie et des Finances de mon pays du 11 janvier 2015 au 16 janvier 2016 et je veux préciser ici quelques points très simples, utiles à la compréhension du dossier. Le Ministre chargé des finances est responsable de la centralisation des opérations budgétaires conformement aux lois des finances. Il est uniquement à l’initiation et au fait des marchés de son propre ministère. Ce qui n’est pas le cas ici. Le Ministre chargé des finances, avec l’assistance des conseillers et les structures de son département vérifie la conformité des contrats et décaissements prévus qui lui sont soumis par les autres départements ministériels, dont les ministres respectifs sont les principaux ordonnateurs suivant la loi. Dans ce cas précis, une fois que ce marché avec Paramount Ltd a été soumis par le Ministère de la défense et des Anciens Combattants, il a fait l’objet de plusieurs vérifications préalables par les services techniques dédiés et j’en ai personnellement demandé la modification sur trois points techniques afin de mieux préserver les intérêts de l’Etat du Mali. Ainsi, mon rôle purement administratif et prescrit par les textes en vigueur au Mali s’est arrêté là, fin décembre 2015. Et je ne découvre que présentement, l’évolution que le dossier a connu courant 2016 à 2020 », a déclaré Mamadou Igor Diarra.

Avant de préciser que toutes ces affirmations sont documentées, tracées et facilement vérifiables. « Je souhaite ajouter 3 autres éléments, toujours pour une compréhension objective du sujet. Lors de mon dernier séjour au Mali, venu enterrer ma défunte mère en mars 2022, je me suis spontanément rendu auprès de certaines autorités, afin de leur notifier ma disponibilité pour des éclaircissements sur tout dossier sur lequel je disposais d’informations et/ou qui ont pu relever de mes attributions de l’époque. Je travaille depuis 2013 dans un grand Groupe bancaire international et celui-ci me conserve sa confiance au vu du principe consacré de la présomption d’innocence, sachant bien que la réputation dans le métier de banquier est le premier « capital confiance » de celui qui y travaille. Je suis le fils d’un regretté militaire mort en service et le respect de ma patrie est une valeur cardinale avec laquelle je ne transige pas. J’ai décidé de confier la défense de mes intérêts à mes Conseils et malgré les désagréments que me pose cette procédure, je garde foi en DIEU, et je poursuis sereinement le travail qui est aujourd’hui le mien », a conclu Mamadou Igor Diarra.

Par ailleurs, BOA GROUP, filiale de BANK OF AFRICA BMCE Group a fait un communiqué pour exprimer son soutien à Mamadou Igor Diarra, ancien ministre et actuellement Directeur Régional de la BOA-Afrique Centrale. «Confirmant notre attachement scrupuleux au principe sacro-saint de la présomption d’innocence, nous attestons que l’intéressé a exercé des fonctions de responsabilité au sein de plusieurs filiales de notre Groupe depuis l’année 2013 et cela avec abnégation, rigueur et professionnalisme. Dans l’attente de l’instruction de ce dossier par les autorités judiciaires et conformément aux règles d’un Etat de droit et d’une décision judiciaire définitive, nous renouvelons à notre Directeur Régional Afrique Centrale, la confiance dont il a été investi par les instances de nomination de notre groupe bancaire », révèle le communiqué du groupe Bank Of Africa.

A rappeler que le 25 juillet 2022, la Cour Suprême du Mali a lancé un mandat d’arrêt international contre Boubou CISSE, Ex- ministre de l’Economie et des Finances ; Tiéman Hubert COULIBALY, Ex- ministre de la Défense nationale ; Mamadou DIARRA dit Igor, Ex- ministre de l’Economie et des Finances; Babaly BAH, Ex- patron de la BMS (Banque malienne de la solidarité).

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :