Cadre chevronné et travailleur hors pair, Lazare TEMBELY vient d’être promu Chef de Cabinet au Ministère de l’Education Nationale. Auprès de son Ministre Dr Timoré Tioulenta, le Président de la jeunesse ADEMA-PASJ aura la lourde tâche d’apporter sa touche pour le rayonnement de l’éducation au Mali.

La nomination de Lazare Tembely, Professeur d’enseignement secondaire, en qualité de Chef de Cabinet du Ministre de l’Education Nationale est intervenue lors du Conseil des Ministres du vendredi, 24 mai 2019. Ayant été Chef de Cabinet dans le passé, Lazare possède toutes les compétences qu’il faut pour accompagner le Ministre Timoré à réussir sa mission.

Pour rappel, le Président du Bureau des Jeunes du parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA-PASJ, est celui-là, qui, pendant la présidentielle de 2018 où beaucoup de cadres politiques hésitaient à s’afficher pour soutenir la candidature du Président IBK, était sur le terrain avec le Bureau Politique National de son parti pour inviter à voter le candidat IBK.

A cet effet, dans les conférences régionales du parti à Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti, les discours responsables du jeune Président de la jeunesse a beaucoup plus galvanisé les militants. « L’ADEMA ne peut pas soutenir un candidat et que ce dernier ne soit pas élu Président », lançait avant même l’ouverture de la campagne présidentielle de 2018 et justifier le bien-fondé du choix du CE de son parti sur Ibrahim Boubacar Kéïta. Une campagne qui a apporté ses fruits avec la réélection du Président IBK. Réélu Président de la République, IBK a promis de faire de son mandat celui de la jeunesse.

Avec les nominations des jeunes à des hautes fonctions de l’Etat, la promesse du Président Kéïta se concrétise de plus en plus.

Ousmane MORBA

