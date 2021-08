Mopti : Dr. Boubou Cissé désigné « Citoyen d’Honneur » de la ville par la Mairie

L’ancien Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, membre de l’Union Pour la République et la Démocratie (URD), a été désigné citoyen d’honneur de la ville de Mopti par le conseil communal de Mopti. La remise de cette distinction à Dr. Boubou Cissé a été faite, le samedi 7 août 2021, à l’Hôtel Campement de Mopti, en présence de plusieurs personnalités, dont l’ancien ministre Me Kassoum Tapo, des cadres de l’URD et bien d’autres. Selon le représentant du maire de Mopti, Albachar Mahamane, cette distinction est attribuée à Dr. Boubou CISSE pour son engagement et sa contribution en faveur du développement de la Commune Urbaine de Mopti. Très réjoui par cette distinction, Dr. Boubou Cissé dit ceci : «A compter de ce jour, je ne serai plus un simple citoyen, mais l’un des plus fervents défenseurs de Mopti ».

Après les mots de bienvenue du chef de village de Mopti, Baba Touré, le représentant du maire de Mopti, Albachar Mahamane, a vivement remercié le récipiendaire, Dr. Boubou CISSE, pour son engagement et sa contribution en faveur du développement de la Commune Urbaine de Mopti. « Excellence, le 19 décembre 2019 nous avons été témoins de votre engagement, détermination et votre amour pour notre ville. Vous étiez venu en tant que Premier ministre accompagner un digne fils de Mopti, j’ai nommé Feu président Amadou Toumani TOURE afin de donner une touche tout particulière au Centenaire de la commune de Mopti.

Aujourd’hui, vous venez avec cette même détermination à laquelle s’ajoute celle de citoyen d’honneur, puisque c’est bien à ce titre que cette cérémonie est organisée à votre intention. Le Conseil Communal de Mopti a décidé de vous nommer Citoyen d’honneur de Mopti. De 2016 à nos jour, vous avez été le premier citoyen d’honneur promu par la nouvelle équipe communal», a précisé Albachar Mahamane. Selon lui, c’est une distinction rare et exceptionnelle attribuée à Dr. Boubou Cissé.

A ses dires, cette distinction est amplement méritée et justifiée. En plus du titre de « citoyen d’honneur », le maire principal de la ville de Mopti, Issa Kansaye, a offert un titre foncier à Dr. Boubou Cissé. Après l’allocution du représentant du maire, il y a eu la projection d’une vidéo qui retrace le parcours de Dr. Boubou Cissé. Puis s’en est suivie la remise de distinction de « Titre d’Honneur » à l’ancien Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, par le représentant de la mairie de Mopti.

Très ému par cette distinction, Dr. Boubou Cissé a remercié le conseil communal de Mopti de lui avoir donné le titre de citoyen d’honneur. « C’est avec un sentiment de grande fierté que je me tiens ici, à Mopti, la Venise malienne, après avoir reçu une si haute distinction honorifique. Ma fierté est d’autant plus grande que je reçois ce titre de citoyen d’honneur à la suite d’un homme dont le parcours a marqué notre histoire : ATT. Je me souviens encore de notre visite ici même en décembre 2019 pour la célébration du centenaire de la Commune urbaine de Mopti. Ce jour-là, la présence d’ATT et l’ambiance de cette cérémonie laissaient l’impression qu’on célébrait le Général. J’ai ressenti tout l’amour que les populations de Mopti lui portaient. J’accepte aujourd’hui cette distinction avec toute la modestie et l’humilité qui sied en pareille circonstance», a souligné Dr. Boubou Cissé devant un public acquis à sa cause.

Avant d’ajouter qu’il mesure la lourde responsabilité d’être un citoyen d’honneur de Mopti. « A compter de ce jour, je ne serai plus un simple citoyen, mais l’un des plus fervents défenseurs de Mopti. Je me ferai le porte-parole de la ville et, plus largement, de toute cette région meurtrie par tant d’années de violence et de crise sécuritaire, économique et sociale.

Je suis convaincu que notre magnifique région ne mérite pas le sort qui lui est actuellement réservé. Je parle, certes, particulièrement de Mopti, mais je n’oublie pas toutes ces autres régions du Mali qui souffrent et dont les laborieuses populations ne demandent que paix, sécurité, emploi et développement », a-t-il dit.

En outre, Dr. Boubou Cissé a pris l’engagement d’œuvrer pour alléger les souffrances des populations, singulièrement celles de Mopti. « A compter de ce jour, je ferai encore plus qu’auparavant pour vous. Je continuerai à soutenir toutes les initiatives en faveur de la réconciliation des cœurs et des esprits, du développement local, de la lutte contre l’insécurité, mais aussi pour donner une nouvelle image à cette contrée qui était jadis une terre de tourisme et de brassage socioculturel », a conclu l’heureux récipiendaire, Dr. Boubou Cissé.

Aguibou Sogodogo, envoyé spécial à Mopti

