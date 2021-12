Les lampions se sont éteints, le vendredi 17 décembre 2021, sur les travaux de la 51ème session du conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) au Centre international de conférences de Bamako (CICB). La cérémonie de clôture était présidée par le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, en présence des membres du gouvernement dont le ministre de la justice, Mamoudou Kassogué, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA, du Secrétaire Permanent de l’OHADA, Pr. Emmanuel Sibidi DARANKOUM et d’autres personnalités. A la suite du Mali, le Niger assurera la présidence de l’OHADA durant 2022.

Au cours de cette cérémonie de clôture, des motions de remerciement du conseil des ministres de l’OHADA ont été adressées au président de la transition, Colonel Assimi GOÏTA, chef de l’Etat, au ministre malien de la justice, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA, et au Secrétaire Permanent de l’OHADA, Pr. Emmanuel Sibidi DARANKOUM pour le travail abattu. Dans le rapport général du conseil des ministres de l’OHADA lu par le rapporteur, Mamadou Moumouni du Niger, il ressort que le budget annuel 2022 de l’organisation s’élève à plus de 4 milliards 600 millions de FCFA. Dans ce budget, dit-il, la subvention des partenaires techniques et financiers (PTF) s’élève à plus de 2 milliards de FCFA. Le conseil recommande la création d’un fonds commun, l’audit sur la gestion financière de l’OHADA.

Selon le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, durant 5 jours, Bamako a été la capitale de l’OHADA. Avant d’ajouter que l’OHADA est une belle chose pour l’intégration communautaire et qui répond aux exigences du monde moderne.

Cependant, il a souhaité la nécessité de donner à l’OHADA un nouveau virage. Il s’est réjoui de l’adoption du budget de l’OHADA et du renouvellement du personnel de l’organisation. Il a fait savoir que le mandat du Mali à la tête de l’OHADA s’achève dans quelques jours. Et durant la mandature du Mali, dit-il, d’importantes décisions ont été prises. Le Premier ministre a signalé que le Niger prendra la tête de l’OHADA en 2022.

Par ailleurs, Dr. Choguel Kokalla Maïga a mis l’accent sur la situation de crise que traverse le Mali. Enfin, il dira que le Mali est une vielle nation qui est tombé, mais qui se relèvera.

Aguibou Sogodogo

