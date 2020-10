Pendant que certains discutent à Bamako, SBM sur le terrain à Koni, dans le cercle de Dioïla : ” Aucune nation ne se construit dans la divergence, ayons l’esprit de la cohésion”

L’ex-premier ministre, non moins président de l’ASMA, Soumeylou Boubèye Maïga s’est rendu le Samedi dernier, dans le village de Koni, situé dans la commune rurale de Benko, cercle de Dioïla.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de ses visites de proximité qu’il a entreprises depuis un moment pour aller toucher au doigt les problèmes des populations.

Il a été accueilli par un cortège de motocyclistes à 11 km du village, qui l’ont escorté jusqu’au domicile de Bougou Coulibaly, le chef de village de Koni. Dans le vestibule, l’hôte du jour a exprimé toute sa satisfaction pour l’accueil qui lui a été réservé. Le chef du village, à son tour, a remercié Soumeylou Boubèye Maïga pour cette visite dans son village. Notons que le chef de village avait à ses côtés l’Imam du village, Salif Coulibaly.

Le village Koni est situé dans la commune rurale de Benko, qui a pour chef lieu Tingolé. Il est composée de 12 villages, dans l’arrondissement de Fana. Koni comprend deux quartiers qui sont Sokala et Ganalé en plus, il est constitué de 6 gros hameaux et plusieurs petits hameaux. Sa population est estimée à 4000 habitants, selon le dernier recensement général de la population.

Après le domicile du chef de village, l’enfant de Gao s’est rendu dans la cour de l’école du village où une immense foule l’attendait.

Après les salutations d’usage, le secrétaire général de la commune de Benko, Oumar Bakayoko a pris la parole au nom de l’édile pour souhaiter la bienvenue à Soumeylou Boubèye Maïga.

Même son de cloche du côté de Mamé Coulibaly, le porte-parole du chef de village qui dira dans son intervention que Soumeylou Boubèye Maïga est la première grande personnalité dans l’histoire du Mali à leur rendre visite d’où sa satisfaction.

Quant Flamousso Fomba, la représentante des femmes, après avoir souhaité la bienvenue à l’hôte du jour, a énuméré certaines doléances. Il s’agit, entre autres, du problème d’eau, de route, de centre de santé et surtout de réseau téléphonique.

Oumar Coulibaly, au nom des autres villages de la commune a souhaité la bienvenue à Soumeylou Boubèye Maïga, avant de faire un plaidoyer pour la construction des pistes rurales, afin de désenclaver les autres localités de la commune.

Prenant la parole, l’ancien premier et président de l’ASMA a remercié toute la population de Koni pour sa mobilisation et le chaleureux accueil qui lui a été réservé.

Concernant les doléances exprimées par les différents intervenants, il dit avoir pris acte et qu’il les transmettra à qui de droit.

Soumeylou Boubeye Maïga a, ensuite invité la population de Koni à l’Union et la cohésion.” Aucune nation ne se construit dans la divergence, il nous faut obligatoirement la cohésion et la fraternité entre nous afin de développer notre pays”, a affirmé le patron de l’ASMA. ” La politique doit se reposer sur la fidélité,la confiance et l’amour dans la fraternité” a t-il dit

Il a interpellé les maliens à œuvrer dans cette optique pour le développement du Mali.

Le président de l’ASMA s’est rendu au CSCOM du village pour faire un don de médicaments et un important équipement au centre de santé communautaire de la localité. Un geste fortement apprécié par la population et les agents sanitaires qui ont souhaité que le contact soit permanent entre elle et l’ancien premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga.

A noter que dans l’histoire du royaume Mandé, Soumagourou Kanté serait né dans le village de Koni. C’est dans ce cadre que la population a demandé à Soumeylou Boubèye Maïga d’œuvrer pour que ce site inscrit sur la liste des patrimoines mondiaux de l’UNESCO.

L’ancien premier ministre a fait un don de Coran à tous les 12 villages de la commune. Tous les villages de la commune étaient présents à Koni à travers des délégués pour magnifier l’événement.

Notons que la cérémonie a été agrémentée par l’animation forklorique du terroir.

Seydou Diamoutené,

envoyé spécial

