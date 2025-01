Lors de sa traditionnelle présentation de vœux, à la presse, Me Mountaga Tall, président du parti Congrès national d’initiative démocratique (Cnid/Faso yiriwa ton), est revenu sur les grandes crises que traverse le Mali. A savoir l’insécurité, la crise politique, énergétique économique et autres. C’était mercredi dernier à la Maison de la presse.

Comme d’habitude, le patron du parti Cnid est venu devant la presse pour sa 26e présentation de vœux aux acteurs des médias et de l’information. Il a profité pour opiner sur plusieurs sujets brûlants du pays : sécurité, politique, économie, question de la Cédéao et situation de la bande de Gaza à l’international. Pour ce qui concerne le Mali, l’avocat Tall a préconisé le dialogue dans plusieurs domaines.

Sur la question sécuritaire, Me Tall estimera qu’il est impératif d’adopter une approche intégrée. C’est à dire, en allant au-delà de la simple dimension militaire. D’abord dialoguer avec ceux qui sont ouverts au dialogue et aussi des pistes complémentaires à la réponse armée. “Une stratégie de communication axée sur une riposte doctrinale” qui, pour lui, est indispensable pour contrer les messages extrémistes. A l’en croire, c’est à ces conditions que nous pourrons espérer un retour rapide à la paix et un Mali réconcilié.

Dans le cadre politique, Me Tall a promis d’initier prochainement deux actions majeures, à savoir, organiser une rencontre rassemblant tous les partis politiques qui le souhaitent, afin de formuler des propositions communes sur la future relecture de la Charte des partis. La seconde : “Mettre en place un vaste rassemblement politique “, afin de relever les défis qui se pointent à l’horizon. Il a invité les partis politiques à se réunir pour apporter leurs propositions pour la relecture de la Charte des partis politiques avant toute autre proposition.

Avant d’inviter les autorités à aller aux élections et aussi de prendre à bras le corps, la question énergétique sur le Ramadan et la canicule à venir, Me Tall a aussi frôlé la question taboue de la Cédéao. Pour lui, il n’était point opportun de quitter cette organisation. Pour lui, il faut rester et travailler à transformer la “Cédeao des chefs d’Etat” en “Cédeao des peuples”, vu que la cohabitation entre la Cédeao et l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est possible.

Koureichy Cissé

