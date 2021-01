Les clubs de soutien à l’ancien Premier ministre, non moins président de l’ASMA, Soumeylou Boubèye Maïga s’organisent sur le terrain pour mieux affronter les échéances électorales de 2022.

La coordinatrice nationale des clubs de soutien à Soumeylou Boubèye Maïga (SBM), Dalla Macalou, non moins membre du Conseil national de transition a présidé une réunion de la coordination le samedi au siège de l’ASMA. L’objectif de cette réunion était de galvaniser les troupes.

Les clubs de soutien à Soumeylou Boubèye Maïga sont mieux structurés d’autant plus qu’ils sont représentés sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger.

Pour la coordinatrice nationale, Dalla Macalou, il faut implanter les structures des clubs de soutien de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Ensuite, expliquer les idéaux de l’homme au peuple malien. C’est dans cette optique que la coordinatrice nationale Dalla Macalou a validé un bureau du club de soutien à Soumeylou Boubèye Maïga à Kalabancoro-Plateau le dimanche dernier. Elle a exhorté les militants à multiplier les rencontres, afin d’expliquer les idéaux du parrain.

Même exercice du côté de la Cité de Kénédougou où le club est en train de prendre le terrain à travers ses multiples activités.

Il faut reconnaître que Soumeylou Boubèye Maïga a toujours révélé aux maliens que pour faire la politique, il faut d’abord la confiance, la fidélité et la solidarité.

La coordinatrice nationale, Dalla Macalou entend mener une tournée à l’intérieur du pays et à l’étranger pour redynamiser les clubs de soutien à SBM.

Seydou Diamoutené

