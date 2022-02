Le président du Congrès national d’initiative démocratique (CNID Faso Yiriwa-Ton), a procédé à sa traditionnelle présentation de vœux à la presse malienne, la 23e année consécutive, dans les locaux du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), le 26 janvier 2022. C’était l’occasion pour Me Mountaga Tall de faire un tour d’horizon des questions brûlantes de l’actualité, tout en portant un regard critique sur l’année écoulée avant de se projeter vers l’avenir. Mais, à la différence des éditions précédentes, l’ex membre du M5-RFP n’a pas chargé les plus hautes autorités, histoire d’assumer sa part de responsabilité dans leur avènement. Entouré des responsables de faitières, Me Mountaga Tall s’est prêté aux questions des journalistes.

Et c’est au cours de cet exercice d’échanges que le confrère Modibo Diaby du Politicien Musulman s’est vu traité de tous les noms d’oiseaux. Les militants et sympathisants de Me Tall sont allés jusqu’à insulter le doyen, en le traitant d’impoli. En effet, à leurs yeux, le journaliste doit du respect à Choguel, en tant que Premier ministre du Mali. Et ce n’est pas tout. L’invective a été poussée à l’extrême au point de réclamer que le micro lui soit retiré en pleine intervention.

Le péché du doyen aura été de demander l’avis de Me Tall sur les conclusions des Assises nationales en rapport avec la dissolution des partis politiques ainsi que d’avoir chargé son interlocuteur de transmettre à son compagnon du M5-RFP que ses manipulations et manœuvres ont occasionné la fermeture totale des frontières alors que la Cedeao avait laissé une porte entr’ouverte. Et Me Tall, au lieu de rappeler ses militants à l’ordre et de les sermonner, s’est contenté de les inviter ne s’en est pas indigné outre mesure. Il s’est contenté de les inviter a accepter les critiques en tant que politique. L’épisode devrait avoir affecté l’estime réciproque qu’on longtemps entre tenu la presse malienne et le président du CNID et qu’ils se témoignent annuellement.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :