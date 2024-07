Nous avons coutume de l’entendre ainsi «À défaut d’avoir les moyens de sa politique, il faudra opter pour la politique de ses moyens ». L’évidence crue est qu’au Mali le landernau politique en pleine chute libre n’a même plus une once de crédibilité comme moyen de se refaire aux yeux de son électorat. Difficile, en effet, de le gober mais la réalité est que les politiques au Mali sont lentement englouti par un sable mouvant qu’ils ont eux-mêmes volontairement entassé. Non contents de cette critique situation, ils cherchent à s’en sortir par la corde du ridicule. Toutes choses qui s’expliquent par la très mauvaise inspiration de certains de s’acoquiner avec des postures cacophoniques qui consistent à s’illustrer par des critiques infructueuses et stériles sur fond de manque de solidarité avec des détenus politiques dont le nombre s’accroit inexorablement.

Par ailleurs, si on s’accorde souvent sur le fait que le désamour de la population pour la sphère politique est surfait et excessif, on n’esquivera plus la résignation d’être témoin du piteux échec d’une brillante génération d’intellectuels qui n’aura jamais su s’élever à hauteur des attentes d’une population qui n’a pas tout de même demandé l’impossible.

Ce qui en découle de cette piètre vérité est le malheureux accaparement de l’appareil d’Etat par des insurgés de divers horizons, qui tiennent d’une main de fer le destin convulsif et incertain d’une population qui ne sait plus à quel saint se vouer.

Seydou Diakité

Commentaires via Facebook :